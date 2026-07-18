Dvojica novajlija na Grbavici u jednom danu: Željezničar doveo najmlađeg debitanta u istoriji Granade!

U klub iz Sarajeva stigli su portugalski vezista Alfonso Vitorino i španski golman Anhel Himenez Galjego.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Nakon što je nedavno novi trener prvog tima postao španski strateg David Muslera Rodrigez, Željezničar je počeo sa sklapanjem igračkog kadra za novu premijerligašku sezonu.

Svjedočili smo "moru" odlazaka od završetka prošle sezone, a sada je klub sa Grbavice konačno počeo da dovodi i pojačanja. Tako su nova imena u sarajevskom taboru postali portugalski vezista Alfonso Vitorino i španski golman Anhel Himenez Galjego. Prvi je potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost automatskog produženja saradnje za još jednu sezoni, a drugi do ljeta 2027. godine.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

"Afonso Vitorino rođen je 23. marta 2006. godine u Portugalu. Prošao je školu lisabonskog Sportinga, a posljednjih pola godine sticao je seniorsko iskustvo u Marinenseu. Vitorino je mladi talentovani igrač koji će osnažiti konkurenciju u veznom redu", rekli su iz plavog tabora o svom novom igraču sredine terena.

"Anhel Himenez je rođen 22. juna 2002. godine u Granadi. Prošao je školu Granade za koju je upisao i jedan nastup u La Ligi. Najmlađi je debitant u istoriji Granade u najjačem rangu španskog fudbala. Nakon što je branio za mlađe selekcije, drugi tim i seniore Granade, Himenez na ljeto 2023. godine prelazi u Ponferadinu čiji je član bio do dolaska na Grbavicu. Nekadašnji juniorski reprezentativac Španije će pojačati konkurenciju među stativama Željezničara", riječi su kojima je Željezničar predstavio čuvara mreže.

Izvor: Damir Hajdarbasic/Damir Hajdarbasic

Za Sarajlije sezona će zvanično početi 8. avgusta, kada će na Grbavicu u okviru prvog kola Premijer lige BiH stići banjalučki BSK, debitant u elitnom rangu bh. fudbala.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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