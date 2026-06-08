Nižu se odlasci iz Željezničara: Još dva igrača napustila Grbavicu

Edin Osmanović i Igor Rončević nisu više članovi sarajevkog kluba.
Nastavlja se egzodus igrača iz sarajevskog Željezničara, pa je tako klub sa Grbavice ovog ponedeljka objelodanio još dva rastanka. Plavu opremu su tako razdužili štoper Edin Osmančević i golman Igor Rončević, koji nisu ostavili značajniji trag u sarajevskom premijerligašu.
Sa Osmanovićem je, ističu iz kluba, potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je saradnja sa Rončevićem istekla.
Edin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto 2025. godine, a ukupno je za Željezničar odigrao šest utakmica. Igor Rončević je došao u klub u istom prelaznom roku, ali nije uknjižio nijedan nastup, već je boravio na pozajmici u Travniku.
Prije ovog dvojca, klub su napustili i Edvin Odinaka, Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santijago Garsija, Žoao Erik i Patrik Gabrijel Galčev.
(mondo.ba, D. Šutvić)
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