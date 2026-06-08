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Nižu se odlasci iz Željezničara: Još dva igrača napustila Grbavicu

Nižu se odlasci iz Željezničara: Još dva igrača napustila Grbavicu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Edin Osmanović i Igor Rončević nisu više članovi sarajevkog kluba.

Edin Osmanović i Igor Rončević otišli iz Željezničara Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Nastavlja se egzodus igrača iz sarajevskog Željezničara, pa je tako klub sa Grbavice ovog ponedeljka objelodanio još dva rastanka. Plavu opremu su tako razdužili štoper Edin Osmančević i golman Igor Rončević, koji nisu ostavili značajniji trag u sarajevskom premijerligašu.

Sa Osmanovićem je, ističu iz kluba, potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je saradnja sa Rončevićem istekla.

Edin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto 2025. godine, a ukupno je za Željezničar odigrao šest utakmica. Igor Rončević je došao u klub u istom prelaznom roku, ali nije uknjižio nijedan nastup, već je boravio na pozajmici u Travniku.

Prije ovog dvojca, klub su napustili i Edvin Odinaka, Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santijago Garsija, Žoao Erik i Patrik Gabrijel Galčev.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Željezničar fudbal Premijer liga BiH

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