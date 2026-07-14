Novi trener Željezničara prije nekoliko dana predstavljen u Litvaniji?!

David Muslera Rodrigez imenovan je u utorak za novog trenera sarajevskog Željezničara, iako je prije nekoliko dana predstavljen u litvanskoj Jonavi.

Izvor: Instagram/FK Jonava

Litvanska Jonava saopštila je da je španski stručnjak podigao letvicu u svojoj karijeri i preuzeo klub sa "Grbavice".

"David Muslera Rodriguz podigao je ljestvicu u karijeri - trener je prešao u bosanskohercegovački Željezničar. Ovo je jedan od najjedinstvenijih slučajeva u istoriji Prve lige Litvanije - trener se preselio u drugi klub prije nego što je odradio bilo kakav službeni trening u Jonavi. Zahvaljujemo Davidu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere u još jednom plavo-bijelom klubu", saopšteno je iz litvanskog kluba.

Prije samo 10 dana, španski stručnjak je predstavljen u Litvaniji, gdje je dao i izjavu povodom dolaska u Jonavu.

"Upoznajte novog glavnog trenera Jonave Davida Musleru Rodrígeza! U prvom intervjuu trener priča o svom prvom utisku po dolasku u Jonavu i otkriva svoje ciljeve! Sljedeća utakmica je već 18. jula, u gostima protiv ekipe Minija", saopšteno je na društvenim mrežama ovog kluba.

Sam Španac je istakao da je zadovoljan dolaskom u Litvaniju i izrazio nadu da će pomoći klubu da igra dopadljiv fudbal i da će Jonava ostvariti ciljeve.

"Vjerujem da mogu pomoći da igramo dobro i da ćemo uspjeti da ostvarimo dobre rezultate", rekao je Rodrigez na predstavljanju u Litvaniji.

Pretpostavljamo da će nešto slično reći i na "Grbavici".

(MONDO)