Kavaj Lenard je najveći NBA prevarant: Ilegano uzimao desetine miliona, pukla bruka u Americi

Svakoga dana izlaze nove informacije o prevarama Kavaja Lenarda. Sada se ispostavilo da mu je još jedna kompanija nelegalno uplaćivala novac.

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Kavaj Lenard je na velikom udaru pošto su procurili novi detalji njegovih nelegalnih dogovora sa Los Anđeles Klipersima. Novinar Pablo Tore je otkrio nove informacije o dogovorima krilnog košarkaša prema kojima je dobijao novac od Klipersa koji nije bio prijavljen i koji je u suprotnosti sa pravilima NBA lige.

Baš zbog ove istrage i zbog toga što se sada očekuje da NBA žestoko kazni Lenarda i vjerovatno ga suspenduje na veliki broj utakmica, za sada je na tankom ledu ranije dogovoreni trejd prema kome bi Lenard ponovo otišao u Toronto Reptorse.

Šta je otkriveno o Kavaju Lenardu?

Od prošlog ljeta traje istraga o njegovom skrivanju prave razmjere primanja. Otkriveno je da su razna sponzorstva i ulaganja putem kompanije "Aspirejšn" zapravo lažni dogovori koji su se koristili samo da bi Lenard dobijao dodatni novac. Sada je otkrivena nova kompanija "Darktroniks" koja je takođe navodno imala ilegalan i tajni ugovor sa Kavajem Lenardom.

"O ovome se otvoreno pričalo sa ljudima u organizaciji Klipersa i onima koji su radili na projektu, Kavaj je bio zaštitno lice Dakrtroniksa. Javno su se zbijale šale među ljudima koji su radili na projektu da je svima jasno da se to 1000 odsto radi da bi se zaobišao salari kep", rekao je jedan anonimni izvor Pablu Toreu.

Dodatni dokaz protiv Kavaja Lenarda je to što "Darktroniks" nikada osim u njegovom slučaju nije plaćao poznate da ih reklamiraju. U njihovoj industriji to i nije običaj, ali za Kavaja Lenarda je napravljen izuzetak.

"Ljudi u 'Darktroniksu', kao i ljudi unutar Klipersa su mi rekli da je to višemilionski ugovor na godišnjem nivou. A oni inače nisu kompanija koja bi platila slavnu ličnost da ih reklamira. Zapravo su Klipersi preko te kompanije plaćali Kavaja", rekao je Pablo Tore.

Alav na novac

Vidi opis Kavaj Lenard je najveći NBA prevarant: Ilegano uzimao desetine miliona, pukla bruka u Americi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kavaj Lenard je tokom cijele karijere pokušavao samo da zaradi što više novca i čak je šokirao vlasnike Toronto Reptorsa kada je 2019. tražio akcije NHL franšize Toronto Mejpl Lifsa kako bi ostao u Kanadi. U Los Anđelesu su očigledno uspjeli da ga ubijede ne samo maksimalnim ugovorom već i sa 28.000.000 dolara od "Aspirejšna", a vidjećemo koliko je "Darktroniks" platio. Ovo je rađeno da bi se zaobišla NBA pravila jer Kavaju nije bilo dovoljno recimo 50.000.000 dolara koliko je dobio prošle godine do Klipersa.