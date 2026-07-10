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NBA liga blokirala trejd ljeta: Nekadašnji MVP i Darko Rajaković "zaključani" do daljnjeg

NBA liga blokirala trejd ljeta: Nekadašnji MVP i Darko Rajaković "zaključani" do daljnjeg

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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NBA liga blokirala je trejd Kavaja Lenarda u Toronto zbog tekuće istrage, što stvara neizvjesnost za Darka Rajakovića i njegov tim.

NBA liga blokirala odlazak Kavaja Lenarda u Toronto Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

NBA liga odlučila je da ipak blokira trejd Kavaja Lenarda u Toronto, deset dana pošto je došlo do dogovora. Razlog je istraga koja se vodi protiv Lenarda, nekadašnjeg dvostrukog NBA šampiona i najkorisnijeg (MVP) igrača finala, do čijeg okončanja Reptorsi neće moći da ga registruju.

"Postigli smo načelni dogovor 30. juna da zamijenimo Kavaja Lenarda u Toronto Reptorse. U međuvremenu smo obaviješteni da razmjena može biti ozvaničena samo ako vlasnici Reptorsa preuzmu rizik od kazni vezanih za Kavajev ugovor, koje bi u teoriji mogle da proisteknu iz tekuće istrage. Istraga je i dalje u toku i očekujemo da će razmjena biti završena po njenom okončanju", navodi se u saopštenju L.A. Klipersa koji su navodno "ispod stola" plaćali Kavaja Lenarda.

Prethodno se saznalo da je američki milijarder Džo Sanberg preko kompanije "Aspirejšn" usmjeravao dodatni novac za Lenarda, međutim Klipersi tvrde da su i oni bili "žrtve prevare".

"Svjesni smo neizvjesnosti koju je ovo stvorilo, kao i uticaja koji ima na naš tim, naše navijače, organizaciju Reptorsa, njihove navijače i igrače čija budućnost ostaje pogođena dok se ovaj proces nastavlja. I dalje smo uvjereni da će NBA liga, kada se činjenice procijene pravično i temeljno, potvrditi upravo ono što govorimo od samog početka: nismo uradili ono za šta nas optužuju", navode iz Klipersa i podsećaju da je Sanberg već osuđen na 14 godina zatvora zbog ovog vida prevare.

U međuvremenu, oglasili su se i Reptorsi: "Kancelarija NBA lige nas je obavijestila da bismo, usljed tekuće istrage koja uključuje Kliperse, mi preuzeli rizik od bilo kakvog potencijalnog ishoda te istrage koji bi mogao uticati na Kavaja Lenarda. S obzirom na to, sačekaćemo da se istraga lige završi", navode iz kanadskog kluba.

"Reptorsi i dalje žarko žele da vrate Kavaja Lenarda u Toronto i raduju se brzom rješenju za naše igrače, našu organizaciju i naše navijače".

Ko je sve dio trejda?

L.A. Klipersi su postigli dogovor po kome će Kavaja Lenarda poslati u Toronto za Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, dva pika druge runde i "razmjenu" pikova prve i druge runde.

Jasno je da ukoliko trejd propadne, da će ovo napraviti ogromne probleme Darku Rajakoviću sa Brendonom Ingramom.

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Tagovi

NBA liga košarka Kavaj Lenard Toronto Reptors Darko Rajaković

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