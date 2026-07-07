Denver ga se odrekao iste sekunde kada je draftovan: Sada je potpisao ugovor vrijedan 273 miliona dolara

Donovan Mičel je potpisao maksimalni ugovor sa Klivlendom i sada želi da ubijedi Lebrona Džejmsa da dođe u svoju nekadašnju ekipu.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Imamo novi mega ugovor u NBA ligi pošto je Donovan Mičel potpisao novi četvorogodišnji ugovor vrijedan 273.000.000 dolara sa Klivlend Kavalirsima. On je potpisao saradnju do kraja sezone 2030/31, uz bonus koji će Kavsi morati da mu isplate u slučaju da ga trejduju.

Mičel je mogao da se naplati i bolje da je čekao naredno ljeto, kada je mogao da potpiše ugovor na pet godina za 353.000.000 dolara, ali je ipak sada riješio da potpiše dugoročni ugovor koji ga ostavlja u Ohaju praktično do kraja karijere s obzirom na to da sada ima 29 godina.

Denver ga otjerao

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

On je izabran kao 13. pik od strane Denver Nagetsa koji su ga prepustili Juti u zamjenu za Tajlera Lajdona i Treja Lajlsa. Sada se Lajls vraća u NBA poslije sezone u Real Madridu dok je Lajdon završio karijeru poslije dvije sezone i samo 26 mečeva u Denveru, tako da je ovo bio jedan od većih promašaja uprave Denvera.

Sa druge strane Mičel je brzo postao lider Jute, a od 2020. godine je redovan Ol-Star igrač i do sada je skupio sedam nastupa. Jednom je biran u prvu, dva puta u drugu petorku NBA lige, dok je 2018. godine bio najbolji na takmičenju u zakucavanjima na Ol-Staru.

Do sada je Mičel više puta od 2022. kada je došao u Klivlend govorio kako obožava ovaj tim i grad kao i da želi da ostane tu. Kada su Kavsi ispali od budućih šampiona Njujork Niksa u plej-ofu, rekao je da ima "nedovršena posla" i sada je jasno da ostaje. Takođe je više puta isticao da bi volio da zaigra sa Lebronom Džejmsom koji trenutno sluša ponude drugih timova nakon odlaska iz Los Anđeles Lejkersa.