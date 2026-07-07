Crvena zvezda ostaje bez Džereda Batlera? Amerikanca traže klubovi iz Evrolige i NBA

Američki košarkaš Džered Batler mogao bi da napusti Crvenu zvezdu jer su za njega zainteresovani timovi iz Evrope i SAD.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Košarkaški klub Crvena zvezda priprema velike promjene u igračkom kadru pred novu sezonu, ali Džered Batler nije među igračima koje bi navijači voljeli da gledaju u dresu nekog drugog tima. Jedan od najboljih košarkaša Zvezde u prethodnoj sezoni istakao je ranije da ne bi imao ništa protiv da ostane, ali...

Kako prenosi portal "Meridian Sport", iza kojeg stoji kompanija koja je sponzor crveno-bijelih, za Džereda Batlera zainteresovani su klubovi iz Evrolige i NBA. Sezona u dresu Zvezde bila je sasvim pristojna za Amerikanca koji je već sakupio malo iskustva u najjačoj ligi na svijetu, pa nije ni čudo što su timovi sa obe strane okeana počeli da se raspituju za njega.

Batler je tokom prve sezone u Crvenoj zvezdi odigrao 32 meča u Evroligi, uz prosjek od 13,2 poena, 3,7 asistencije i 2,2 skoka. Prosečan indeks korisnosti bio mu je 10,8. Na nekoliko mečeva protiv renomiranih ekipa u Evroligi upravo je Batler bio najbolji igrač Zvezde i najbolji pojedinac na utakmici.

Još krajem maja, Džared Batler je govorio o svojoj budućnosti u dresu Zvezde. Tada se činilo da mu je ostanak u Crvenoj zvezdi prioritet, jer mu je srpski klub pružio priliku da se privikne na evropsku košarku, a navijači su ga brzo prihvatili i zavoljeli zbog svega što je dao timu.

"Volio bih i sljedeće sezone da budem ovdje.Proveo sam sjajno vrijeme u Beogradu. Ljudi su me prihvatili i pokazali mi mnogo ljubavi. Naravno, vidjeću kakve ću opcije imati ovog ljeta, ali da - želim da ostanem. Mnogo mi znači. Iskreno, ovo je vjerovatno mjesto gdje sam bio najljepše prihvaćen još od koledža. Zapravo, još od srednje škole nisam se osjećao ovako dobrodošlo i voljeno. To ne mogu da zaboravim. Oni će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu, bez obzira na sve", rekao je Džered i dodao:

"Mislim da smo tim za plej-of. Očigledno će stvari sljedeće sezone vjerovatno izgledati drugačije i moraćemo odatle da gradimo dalje", zaključio je Batler

Baš u to vrijeme, odnosno nešto ranije, pričalo se o odlasku Džereda Batlera iz Crvene zvezde. Tada je klub reagovao saopštenjem i demantovao glasine da će američki košarkaš promijeniti sredinu. Navedeno je i da Batler, isto kao i Nvora, ima klauzulu za izlazak iz ugovora samo u slučaju ponude iz NBA lige.

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