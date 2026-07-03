Zvezdu u Madridu vodio među evropske gigante: Odlazak Gorana Rakočevića, legende Malog Kalemegdana

Otišao je jedan od najvećih igrača Zvezde, veliki borac zlatne generacije iz sedamdesetih.

Izvor: MN PRESS

U Beogradu je u 76. godini preminuo Zvezdin velikan Goran Rakočević. Klupska legenda, član zlatne generacije iz sedamdesetih i otac svojevremeno najboljeg strijelca Evrolige Igora Rakočevića (48), takođe đaka i asa crveno-bijelih.

Rakočević je bio igrač Zvezdinog šampionskog tima 1972. godine u generaciji sa drugim košarkaškim velikanima, Vladimirom Cvetkovićem, Zoranom Mokom Slavnićem, Ljubodragom Ducijem Simonovićem, Draganom Kapičićem... Na Mali Kalemegdan je sa saigračima donio tri trofeja Kupa Jugoslavije, a 1974. i prvi evropski trofej, Kup pobjednika kupova, koji je od 1998. do posljednje 2002. godine igran pod imenom "Kup Rajmonda Saporte".

Zvezdaši mu Madrid nikad nisu zaboravili

Kao partiju karijere Rakočeviću pripisuju njegovu veliku noć u Madridu, kada je zajedno sa Zoranom Mokom Slavnićem postigao po 20 poena u pobjedi 77:74, u četvrtfinalu Kupa šampiona za sezonu 1972/73. Meč je odigran 24. januara 1973. godine i bio je to tek peti poraz Reala u evropskim kupovima, koji su se u tom trenutku igrali 15 godina.

Goran Rakočević biće sahranjen u subotu na Novom bežanijskom groblju. Opelo će početi u 14.30 časova

Prije poraza od Zvezde kod kuće, Real je na svom terenu izgubio samo dva puta protiv CSKA Moskve, u sezonama 1969/70 i 1970/71, a onda i od italijanskog Injisa u sezoni 1971/72, kao i od holandske ekipe Los Flamingos, takođe u sezoni 1971/72. I to je bilo sve za čak deceniju i po.

Zvezda je eliminisala Real Madrid pobijedivši ga i u Beogradu 80:70, a za meč u Španiji bila je oslabljena neigranjem Ljubodraga Ducija Simonovića, koji je napustio ekipu i košarku da bi se posvetio radu na svom doktoratu u Londonu. Rakočević je istupio u prvi plan i iako je bio poznat kao izrazito dobri defanzivac, "povukao" je saigrače i ofanzivno ka istorijskoj pobjedi.

Nakon prolaska četvrtfinalne grupe, Zvezda je u polufinalu Kupa šampiona u dvomeču izgubila od CSKA Moskve, predvođenog legendarnim Sergejem Belovim. Ruski gigant je potom u finalu u Liježu izgubio od Varezea, koji je u tom periodu pod vođstvom profesora Aleksandra Nikolića osvojio čak tri evropske titule.

Zvezdi je malo falilo, a za klupsku istoriju ostala je velika januarska madridska noć

Real Madrid: Brabender 5, Ramos 6, K. Rodrigez 6, Kabrera 7, Panijagva 18, Merion, E. Rodrigez, Korbalan 5, Ruljan 16, Vinjas 2, Tim 9.

Crvena zvezda: Goran Rakočević 20, Lazarević, Sarjanović 6, Pešić 2, Kapičić 11, Pajović, Vučinić 18, Latifić, Grasi, Slavnić 20.

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