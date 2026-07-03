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Preminuo otac Igora Rakočevića: Crvena zvezda ostala bez legende

Preminuo otac Igora Rakočevića: Crvena zvezda ostala bez legende

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tužne vesti za ljubitelje košarke.

Preminuo goran rakocevic Izvor: NEBOJSA PARAUSIC

Proslavljeni košarkaš Crvene zvezde i otac legendarnog Igora Rakočevića, Goran, preminuo je u 76. godini. Cijelu deceniju je nosio crveno-bijeli dres i bio dio zlatne generacije koja je osvojila jedini evropski trofej za tim sa Malog Kalemegdana.

Njegov najveći uspjeh je sigurno to što ga je sin Igor nadmašio i dodatno proslavio prezime Rakočević u košarkaškim krugovima. Rođen je 1. marta 1951. godine u Beogradu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Za Crvenu zvezdu je igrao od 1969. do 1979. godine, a 1972. godine je "skinuta kletva" kada su osvojili titulu šampiona države poslije čekanja od dvije decenije. Uslijedio je najveći uspjeh u istoriji kluba kada su crveno-bijeli osvojili trofej Kupa pobjednika kupova. (1974).

Rakočević senior se mogao pohvaliti sa osvojena tri Kupa Jugoslavije (1971, 1973, 1975), dok je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 17 mečeva i osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama 1975. godine.

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04:57
Igor Rakočević izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda Igor Rakočević

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