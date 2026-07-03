Preminuo otac Igora Rakočevića: Crvena zvezda ostala bez legende

Tužne vesti za ljubitelje košarke.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC

Proslavljeni košarkaš Crvene zvezde i otac legendarnog Igora Rakočevića, Goran, preminuo je u 76. godini. Cijelu deceniju je nosio crveno-bijeli dres i bio dio zlatne generacije koja je osvojila jedini evropski trofej za tim sa Malog Kalemegdana.

Njegov najveći uspjeh je sigurno to što ga je sin Igor nadmašio i dodatno proslavio prezime Rakočević u košarkaškim krugovima. Rođen je 1. marta 1951. godine u Beogradu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Za Crvenu zvezdu je igrao od 1969. do 1979. godine, a 1972. godine je "skinuta kletva" kada su osvojili titulu šampiona države poslije čekanja od dvije decenije. Uslijedio je najveći uspjeh u istoriji kluba kada su crveno-bijeli osvojili trofej Kupa pobjednika kupova. (1974).

Rakočević senior se mogao pohvaliti sa osvojena tri Kupa Jugoslavije (1971, 1973, 1975), dok je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 17 mečeva i osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama 1975. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:57 Igor Rakočević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)