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Precrtan još jedan igrač na Malom Kalemegdanu: Spakovao kofere i napustio Zvezdu

Precrtan još jedan igrač na Malom Kalemegdanu: Spakovao kofere i napustio Zvezdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda rastala se sa Hasijelom Riverom

Crvena zvezda rastala se sa Hasijelom Riverom Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda zvanično je potvrdila da se rastala sa centrom Hasijalom Riverom. Kubanac je na Malom Kalemegdanu imao potpisan ugovor na godinu dana sa mogućnošću još jedne sezone, ali crveno-bijeli neće iskoristiti opciju produžetka saradnje i za sezonu 2026/27.

"Klub se ovom prilikom zahvaljuje Hasielu na svemu što je učinio noseći crveno-bijeli dres i želi mu puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere", stoji u objavi kluba.

Rivero je propustio dobar dio sezone zbog povrede, ali je po povratku bilježio 5,1 poen i skoro dva skoka na osam mečeva Evrolige, dok je u regionalnom takmičenju ubacivao 5,8 poena, a odigrao je ukupno četiri utakmice.

Kada su u pitanju ostala pojačanja i otkazi u Crvenoj zvezdi, klub je kroz ovu objavu naglasio da će se o eventualnim promjenama u timu oglašavati isključivo putem zvaničnih klupskih naloga.

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Tagovi

Hasijel Rivero KK Crvena zvezda

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