Crvena zvezda rastala se sa Hasijelom Riverom

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda zvanično je potvrdila da se rastala sa centrom Hasijalom Riverom. Kubanac je na Malom Kalemegdanu imao potpisan ugovor na godinu dana sa mogućnošću još jedne sezone, ali crveno-bijeli neće iskoristiti opciju produžetka saradnje i za sezonu 2026/27.

"Klub se ovom prilikom zahvaljuje Hasielu na svemu što je učinio noseći crveno-bijeli dres i želi mu puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere", stoji u objavi kluba.

Vidi opis Precrtan još jedan igrač na Malom Kalemegdanu: Spakovao kofere i napustio Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Rivero je propustio dobar dio sezone zbog povrede, ali je po povratku bilježio 5,1 poen i skoro dva skoka na osam mečeva Evrolige, dok je u regionalnom takmičenju ubacivao 5,8 poena, a odigrao je ukupno četiri utakmice.

Kada su u pitanju ostala pojačanja i otkazi u Crvenoj zvezdi, klub je kroz ovu objavu naglasio da će se o eventualnim promjenama u timu oglašavati isključivo putem zvaničnih klupskih naloga.