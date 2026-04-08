Hasijel Rivero: "Da, želim da ostanem u Crvenoj zvezdi"

Hasijel Rivero je poslije pobjede protiv Pariza pričao o Crvenoj zvezdi, želji da ostane u klubu, podršci navijača...

Hasijel Rivero (32) došao je u Crvenu zvezdu sredinom prošle godine, ali je na samom početku sezone doživio povredu. Nije ga bilo nekoliko mjeseci, strpljivo se čekao njegov povratak i nije mu bilo potrebno mnogo da se pokaže. Posebno u napadu, iako u pobjedi protiv Pariza (94:81) nije bio dvocifren (4, 1sk) kao što je bio slučaj protiv Barselone (11, 4sk) i Partizana (13, 2sk).

"Utakmica je bila sa dosta intenziteta, počeli smo jako, znali smo šta nam je cilj, da ih pritisnemo od početka. Dobili smo šansu da pobijedimo i iskoristilo je", počeo je Rivero razgovor sa novinarima.

Zvezda i dalje u teoriji ima šanse i za direktan prolazak u plej-of (trenutno je na skoru 20-16). Potrebno je da pobijedi ASVEL i Real na gostovanju u Lionu i Madridu i da se nada kiksevima Panatinaikosa i Želgirisa (imaju po 21-15).

"Za nas je bila važna utakmica, znali smo da nam ostavlja šansu za prolaz dalje i za plej-of. Htjeli smo da pobijedimo i uspjeli smo u tome."

"Moramo da igramo isto kao i kod kuće"

Zna kubanski centar recept i način na koji Zvezda jedino može do šanse za doigravanje. Da igra sa istim pristupom kao da su mečevi u punoj Beogradkoj areni uprkos tome što se igraju u inostranstvu.

"Imamo dvije veoma važne utakmice, moramo da izađemo sa istim mentalitetom, iako ne igramo kod kuće, moramo isto tako da igramo. Da budemo agresivni i da se vratimo kući uspješni."

Prokomentarisao je i stanje poslije povrede koja ga je dugo odvojila van terena.

"Osjećam se dobro, sjajno, kao da nije bilo nikakve povrede. Pomažem ekipi, želim da bude još bolje, nikada se ne zadovoljavam".

"Želim da ostanem, ovo što navijači rade je ludost"

Rivero je potpisao dvogodišnji ugovor i ima veliku želju da ostane na Malom Kalemegdanu.

"Da, naravno da želim, srećan sam i razmišljam o svim opcijama."

Za kraj je dobio pitanje o dešavanjima poslije meča. Košarkaši Zvezde su sklonili zaštitnu ogradu i otišli da se pozdrave sa navijačima.

"Vau, to je bilo nevjerovatno, prava ludost, način na koji te podržavaju, guraju. To je nešto nevjerovatno, nešto što želimo uvijek, da ih usrećimo i da igramo dobro", zaključio je Rivero.

