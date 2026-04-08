Kapiten Crvene zvezde nakon herojske partije protiv Pariza: Ovaj put je ušlo, nadam se i ubuduće

Morala je Crvena zvezda ove sezone bolje da koristi Ognjena Dobrića i to je protiv Pariza shvatio i trener Saša Obradović.

Ognjen Dobrić odigrao je prethodne noći jednu od svojih najboljih partija u Evroligi ove sezone. Uz 22 poena Monaku, Dobrić je sada ubacio 19 protiv Pariza i "kumovao" je važnoj pobjedi 94:81 koja povećava šanse Crvene zvezde za plej-in Evrolige, s tim da ne zavisi još sve od nje.

"U drugo poluvrijeme smo ušli totalno drugačije i nametnuli naš ritam, napravili osjetnu razliku koju smo držali do kraja i zasluženo pobijedili. Imali smo dobru energiju, pogodili bitne šuteve i sve je išlo kako treba. U prvom smo se tražili, ali je poslije došlo sve na svoje. Promijenili smo energiju i pristup, to je način na koji bi trebalo da igramo", rekao je Ognjen Dobrić, a zatim odmah spustio loptu i zaustavio euforiju: "Ima da se igraju još dvije utakmice, nije vrijeme za slavlje".

Šutirao je Dobrić 5/9 za tri poena i pogađao je kada je bilo najvažnije, pa je Zvezda sa njim na parketu imala +18. Za to ima "opravdanje": "Dobro sam se osjećao. Ne razmišljam da li sam pogodio prvi šut. Ekipa mi vjeruje, kad sam otvoren uzeću šut, to su moji šutevi. Ovaj put je ušlo, nadam se da će tako biti i ubuduće. Nije mi toliko teško da prihvatim svoju ulogu, spreman sam na to. Navikao sam na te stvari i to dobro funkcioniše. Trudim se da radim svoj posao, da ubacim otvoren šut i pritiskam njihove najbolje igrače".

Skandirali mu i navijači

Nije bez razloga Ognjen Dobrić kapiten Crvene zvezde, pa smo tako čuli i kako su mu navijači u "Beogradskoj areni" skandirali ime, poslije čega je slavio sa njima.

"Čuo sam skandiranje, to je prelijep trenutak. Prepoznali su moju energiju i šuteve koje sam ubacio. Hvala im na tome. Ovo je bila posljednja utakmica pred našim navijačima u regularnom dijelu, morali smo da proslavimo, još je bila i pobjeda. Odlučili smo da im se zahvalimo na podršci cijele ove sezone. Bio je dobar trenutak za to i nadamo se da ćemo slaviti još", dodao je Dobrić.

Već u petak Zvezda igra protiv Asvela, a onda za kraj iduće sedmice gostuje Real Madridu.

“Ima još dvije utakmice, ništa još nije gotovo. Svi su srećni i radosni, ali se već sutra okrećemo Asvelu. Idemo u Lion po novu pobjedu, jer nam je svaka utakmica bitna", zaključio je on.

