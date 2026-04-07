"Daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko možeš ti": Delije ispratile Zvezdu iz Arene, niko neće da je kraj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda je pobijedila Pariz i zadržala šansu da se plasira u nokaut fazu. Navijači su priredili navijačima emotivne trenutke u Beogradskoj areni i ispratili ih na uzastopna gostovanja ASVEL-u i Realu, na kojima će se boriti za prolaz.

Delije ispratile zvezdu iz arene pogledajte tabelu evrolige Izvor: MN Press/flashscore

Crvena zvezda je pobjedom protiv Pariza ostala u igri za plasman u plej-in Evrolige. Iako je tokom večeri dobila veoma lošu vijest, da je Dubai pobijedio Žalgiris u gostima 77:65, Zvezda je uradila svoj posao protiv Francuza u Beogradskoj areni i sa skorom 20-16 ostala u plej-in zoni. Povrh toga, poraz Žalgirisa (21-15) mogao bi da najavi i dodatnu dramu u borbi za posljednje mjesto u plej-ofu, jer Litvanci u petak gostuju zahuktalom Partizanu u Beogradskoj areni.

Crvena zvezda će u petak 10. aprila gostovati ASVEL-u, u još jednoj utakmici u kojoj ima imperativ pobjede, kao što je imala i u prethodnim kolima. Ovog utorka, uprkos na momente ispoljenoj nervozi, tim Saše Obradovića ipak se izborio i sa očiglednim pritiskom i sa "žilavim" protivnikom i omogućio svojim navijačima ipak miran kraj utakmice i ubjedljiv trijumf.

Delije su ispratlie navijače Zvezde pjesmom, uz muziku Momčila Bajagića Bajage sa razglasa i njegov hit "Što ne može niko, možeš ti". Na taj način su navijači dali dodatni podstrek crveno-bijelima uoči posljednje dvije utakmice.

Pogledajte kako Zvezda stoji na tabeli pred posljednja dva kola, u kojima će igrati protiv ASVEL-a i Real Madrida.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

