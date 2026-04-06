Juče Teo, danas Kodi: Niko kao Miler-Mekintajer u Evroligi

Evroliga je izabrala najbolje asistencije u mjesecu martu, a Zvezdin plejmejker je završio na samom vrhu.

Izvor: Euroleague / screenshot

Asistencija Kodija Milera-Mekintajera izabrana je za najbolju u Evroligi u mesecu martu. Plejmejker Crvene zvezde je napravio ovaj maestralan potez na utakmici sa Barselonom u 34. kolu.

Kodi je sa polovine terena prograo Džoela Bolomboja koji je snažno zakucao poslije kontre. Na prestižnoj listi je i dodavanje Nika Kalatesa za Tonjea Džekirija i nalazi se na petoj poziciji.

— EuroLeague (@EuroLeague) April 6, 2026

Kodi Miler- Mekintajer je najbolji asistent ove sezone u Evroligi i po utakmici ima prosjek od 7,4 dodavanja, uz to bilježi i 12,5 poena i 4,5 skokova.