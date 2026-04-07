Crvena zvezda mora da pokaže da brzo zaboravlja: Meč sezone u Areni, Pariz mora da padne

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Pariz u 36. kolu Evrolige i igraće pod imperativom pobjede.

Košarkaši Crvene zvezde igraju meč "biti ili ne biti" u Evroligi. Na noge im dolazi uvijek nezgodni rival Pariz i ovog puta neće imati pravo na grešku ukoliko želeplasman u plej-in. Porazom od Partizana u vječitom derbiju su izgubili šanse za direktan plasman u plej-of, a sada će morati da se zadovolje istim rezultatom kao prošle sezone. Još uvijek nije ništa izgubljeno i biće ključno obezbijediti prednost domaćeg terena u doigravanju.

Uporedo će srpski tim pratiti rezultate Monaka koji ima identičan skor 19-16, ali i Makabija i Dubaija koji su prvi ispod crte sa jednom pobjedom manje.

Izabranici Saše Obradovića nisu u najboljem raspoloženju, pošto su u Evropi vezali dva poraza, od Partizana i Barselone, dok je Pariz slavio protiv Milana i Virtusa. Što se tiče prvog susreta srpske i francuske ekipe, Pariz je slavio na domaćem terenu 102:92, ali od tada se mnogo toga promijenilo. Važan faktor će svakako biti navijači i pobjeda ne bi smjela da bude upitna.

Zvezda nema pravo na grešku

Francuski tim je pri dnu tabele, međutim, ekipa sa Malog Kalemegdana ove sezone baš ne trpi ulogu favorita. Još uvijek bole porazi od Makabija, Bajerna i na kraju najsvježiji od Partizana, ali Zvezda mora ponovo da pronađe ratnički pristup i od prvog momenta krene po pobjedu.

Pariz je ekipa koja igra netipičnu i brzu košarku, pa stoga pravi dosta problema na papiru kvalitetnijim rivalima. Mnogo toga će zavisiti od inspiracije Nadira Hifija koji ponekad izgleda nezaustavljivo na terenu, ali daleko od toga da Obradović nema adute da ga uspori.

Beogradski tim će morati da kontroliše skok gdje ima značajnu prednost i iskoristi ne tako disciplinovanu odbranu rivala koji po utakmici prima u prosjeku više od 90 poena. Upravo će odbrana i ovog puta biti ključ pobjede...

Ono što je povoljna stvar za crveno-bijele je to što su ključni igrači odmorni i spremni - Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora i Odželej nisu igrali protiv Igokee i očekuje se da preuzmu lidersku ulogu.

Saša Obradović najavio iznenađenja?

Trener Crvene zvezde je pred ovu utakmicu govorio o raspodjeli minutaže među igračima i najavio potencijalne korekcije u duelu sa Parizom.

"Ne razumijem zašto se stalno insistira na pitanju kratke rotacije. Naši glavni igrači igraju mnogo, a mi zapravo razmišljamo kako da određenim igračima povećamo minutažu. Pokušavao sam to da objasnim unutar četiri zida, ali nije lako prenijeti riječima... Da je neko bio uključen u proces sa nama, mnogo bi mu bilo jasnije zašto donosimo takve odluke", rekao je.

Šta će biti ključno protiv francuskog tima koji je jako nepredvidiv na terenu? "Analiza nam je dala određene smernice. U odbrani nismo dovoljno dobro komunicirali i to su oni iskoristili da nas zbune. U poređenju sa prošlim trenerom, sada su još brži i agresivniji. Ključ je u fokusu i pozitivnoj energiji, posebno kako bismo kontrolisali prvih 10 sekundi njihovog napada. Takođe, zagradi oko koša - to su dvije stvari koje svako mora da sprovede ako želimo da ostvarimo pobjedu", rekao je trener crveno-bijelih.

Do kraja regularnog dijela sezone ekipu Crvene zvezde čekaju još dva gostovanja, prvo gostuju Asvelu, a onda i Realu u Madridu.