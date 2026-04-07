"Nekad te dovode do očaja": Saša Obradović nakon vrijednog trijumfa Crvene zvezde u Evroligi

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije značajne pobjede protiv Pariza u Beogradskoj areni. Novinari su ga pitali i za lošu igru Džereda Batlera.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se poslije pobede svog tima protiv Pariza, izuzetno ofanzivno orijentisanog i često nepredvidljivog.

"Svako ima problem sa njima, dovode te do očaja ponekad. Protiv Milana je otišlo do 20 poena razlike, ne znaš u jednom trenutku ni ko šutira, ni odakle. Ipak, našli smo način da kontrolišemo u drugom poluvremenu. Nije lako kontrolisati takvu ekipu, u svakom trenutku mogu da okrenu da bude 10 poena 'gore' ili 'dole'. Nije lako pripremiti utakmicu, znajući sve što rade u toj abnormalnoj brzini. Nije ih lako skautirati. Utakmica traje 40 minuta i možemo da govorimo kako smo ih spustili na samo šest trojki, to je dobar skauting i dobar fokus na njihove najbolje šutere", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Bio je upitan za blijed nastup Tajsona Kartera (0 poena) i Džereda Batlera, koji se "upisao" u 29. minutu, poslije čak 72 poena Zvezde. Taj koš za dva poena bio je i njegov jedini pogodak iz igre, iz sedam pokušaja.

"Batleru jedno smeta"

"Karter je bio defanzivno vrlo produktivan, on je igrač koji nadolazi, a 'ball-handler', to nam treba kada imamo pretjeranu agresivnost na plejmejkeru Kodiju. Dobro je da imamo još jednog takog", rekao je Obradović.

"U ovom trenutku manje ima Batlera, treba naći način da ga vratimo, jako nam je bitan igrač. Ušao je u neku zonu prevelikog razmišljanja i to mu smeta da kada je u igri donosi dobre odluke. Međutim, gađajući ko je dobar, mislim da je bio dobar izbor igrača, pogotovo u drugom dijelu, gdje smo napravili i održali prednost", dodao je trener Zvezde?

Gdje je Motijunas? Zajedno sa Davidovcem i Jagom ponovo nije bio u rotaciji.

"Ima tri centra, dečko je ispao iz rotacije zato što imamo na toj poziciji možda i višak".

Bio je upitan i za odličan nastup probuđenog Ognjena Dobrića, koji je ubacio 19 poena uz šut za tri 5/9.

"Sezona ima više faza. Do Kupa je jedno takmičenje, poslije toga je drugo, daj Bože da se desi i treće. To je drugi nivo pritiska. Igrači kao Šegi i Kale imaju iskustvo igranja velikih utakmica i daj Bože da ga zadržimo takvog", kazao je Obradović u večeri važne pobjede svog tima, za skor 20-16.

"Sada je najbitnija sljedeća utakmica"

"Sasvim sam super zadovoljan načinom, fokusom i energijom, samo tako treba da nastavi. Prije svega su igrači bili fokusirani na njihove glavne šutere. Sad je ova sljedeća još važnija nego ova što je bila. Naravno da moramo da imamo raspoloženje, mislim da smo i ovom utakmici zaslužili da se nadamo dobroj poziciji u plej-ofu", rekao je poslije utakmice Obradović za TV Arena sport.

