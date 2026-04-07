Crvena zvezda ušla u trku za potpis najtraženijeg pleja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
KK Crvena zvezda traži zamjenu za Kodija Milera-Mekintajera koji će po svemu sudeći napustiti Mali Kalemegdan.

crvena zvezda usla u pregovore sa trentom forestom Izvor: Walter Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šuškalo se ovih dana da je Crvena zvezda zainteresovana za igrača Baskonije Trenta Foresta, a sada iz Španije stižu nove informacije. Kako navodi tamošnji Encestando, crveno-bijeli su krenuli u ofanzivu i otvorili pregovore sa američkim plejmejkerom.

Ipak, u igri za njegov potpis su još tri kluba - Panatinaikos, Barselona i Valensija. Forestu ističe ugovor sa timom iz Vitorije ovog ljeta i spreman je za novo poglavlje u karijeri.

Kako je status Kodija Milera-Mekintajera pod znakom pitanja i uveliko se priča o njegovom transferu u Olimpijakos, na Malom Kalemegdanu ne sjede skrštenih ruku.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Forest ove sezone prosječno bilježi 10,7 poena uz 2,8 skokova i 4,3 asistencije po meču. Najbolju utakmicu odigrao je baš protiv Zvezde kada je postigao 31 poen.

Prvo su Italijani najavili interesovanje beogradskog tima, a sada su Španci potvrdili da se kuva nešto veliko. U svakom slučaju, rasplet ćemo saznati na kraju sezone, pošto su u Zvezdi svi fokusirani na plasman u plej-in i završnicu regularnog dijela sezone.

Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
