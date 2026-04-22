Renoviranje u Zvezdi kreće od centara: Stigle dvije ponude, samo će jedan ostati u klubu

Nakon ispadanja iz Evrolige, Crvena zvezda planira promjene u timu, a Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero su na izlaznim vratima.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda završila je učešće u Evroligi porazom od Barselone u plej-inu, a jutro kasnije odmah su počele spekulacije o "osipanju tima". S obzirom da je uložen veliki budžet - i pomak u odnosu na sezonu ranije nije napravljen - jasno je da Zvezdu opet očekuje ozbiljna rekonstrukcija, možda počevši baš od centarske linije koja je zakazala u najvažnijim mečevima.

Tako su se već pojavile informacije da bi Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero mogli da postanu bivši, a ono što je interesantno je da se povezuju sa istim klubom ovog ljeta - Makabi iz Tel Aviva.

Bolomboj odlazi poslije tri godine

Dugo je Bolomboj u Zvezdi, stigao je još 2023. godine iz Olimpijakosa, a u posljednjih nekoliko sedmica utisak je da nije "isti" kao prije teške povrede koju je zaradio lane. To ne smeta Makabiju koji je prema pisanju "Izrael Hajoma" hoće da iskoristi to što će Bolomboj biti slobodan agent, pa ga želi u svom reketu.

Uz njega, Makabi prati i Kabarijusa Hejsa iz Monaka, koji je "teža meta", pa se zato Makabi ipak okrenuo košarkašu koji ima nekoliko sjajnih evroligaških sezona iza sebe i koji je pričao da bi volio da ostane u Zvezdi.

"Papi" nije uspio u Zvezdi

Iako je ljetos Hasijel "Papi" Rivero stigao kao veliko pojačanje iz Makabija, sada se pojavila informacija u "Izrael Hajomu" da bi mogao da se vrati u Izrael poslije samo godinu dana.

Kubanac ima ugovor na još jednu sezonu sa Zvezdom, ali utisak je da mu crveno-bijeli ne bi pravili preveliki problem, pošto je imao tek ulogu u rotaciji kada se oporavio od povrede - i nije pokazao da je igrač bez koga se ne može. S druge strane Rivero je ostao u dobrom sjećanju Makabiju i prvi kontakti su već uspostavljeni.

Nova centarska linija Zvezde

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

S obzirom na to da je i Donatas Motiejunas precrtan, i mogao bi da ode i prije kraja sezone, Crvena zvezda će imati sasvim novu centarsku liniju od ljeta.

Za sada djeluje da ostaje jedino Ebuka Izundu sa kojim je produžen ugovor, a vidjećemo koga će Zvezda "napasti" na ljeto.