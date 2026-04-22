"Ovo je neuspjeh, veliki klubovi to ne rade tako": Igor Rakočević iskren o brodolomu Crvene zvezde

Legendarni as Igor Rakočević smatra da su košarkaši Crvene zvezde propustili idealnu priliku u Evroligi.

Legendarni srpski košarkaš Igor Rakočević prokomentarisao je eliminaciju Crvene zvezde iz Evrolige. Crveno-bijeli su poraženi u prvom meču plej-ina, a realnost je da su već ranije izgubljene šanse da se uradi nešto veće ove sezone. Tako Zvezda drugi put zaredom završava kao 10. u elitnom evropskom takmičenju, što je po riječima legende sa Malog Kalemegdana - neuspjeh.

Rakočević smatra da je tim Saše Obradovića propustio ogromnu šansu ove sezone i ko zna kada će ponovo moći da se pohvali ovako talentovanim igračima. Ključno je za njega loše tempiranje forme, što se klubovima poput Reala, Barselone i Panatinaikosa ne dešava. Naglašava i druge okolnosti koje su išle na ruku crveno-bijelima, poput loših sezona favorizovanih ekipa, političke situacije...

"Obzirom na to da me je na desetine novinara zvalo i pitalo kako komentarišem rezultat @crvenazvezdakk u @euroleague , napisaću svoj komentar ovdje, da ne bi došlo do izvlačenja iz konteksta.

Trenutna Evroliga je bez ruskih timova od kojih bi 2 sigurno bila u vrhu, dobar dio sezone raspadali su se Panatinaikos i AS Monako a Partizan je imao velike probleme sa igračima. Makabi vec dugo nema domaći teren koji je uvijek bio velika prednost te ekipe, a Dubai je bio poremećen ratom i preseljen u sred sezone (i Hapoel sa sličnom situacijom).

Sve je to stvorilo 'pogodan' ambijent koji je MORAO da se iskoristi za lakše ostvarivanje rezultata i pitanje je da li ce se u budućnosti pojaviti slična prilika.

Ako na to dodamo da je klub imao najveći budžet u svojoj istoriji, roster od dvadesetak odličnih igrača od kojih su neki potpisani da bi kasnije bili pušteni ili da jednostavno ne bi igrali, i činjenicu da je klub imao prepunu halu i najbolju podršku sa tribina u Evropi, ova sezona u Evroligi je neuspjeh.

U nekim momentima sezone, izgledalo je dobro, naročito u odbrani, ekipa se 2 puta digla 'iz pepela', postojala je šansa da se napravi rezultat ali opet utakmice protiv Reala i Barselone su bile, pokazalo se na terenu, bez ikakvih izgleda za pobjedu i to je realnost. Igrači poput Nvore (doduše sa slabom odbranom), Mekintajera, Izundua i Batlera (izuzetno talentovan) su imali odlične sezone. Ipak, veliki klubovi tempiraju formu za najbitnije utakmice, što su Real, Panatinaikos i Barselona i pokazali.

Veliki klubovi imaju jasan koncept i dovoljno potrebnog košarkaškog znanja. I da, ponoviću ono u sta duboko vjerujem - srpski timovi moraju imati okosnicu koju čine domaći igrači, od barem par igrača koji imaju primjetnu ulogu u timu. To je, neko će reći, možda lakše napisati nego sprovesti u djelo ali ako ništa, to treba makar da bude jedan od ciljeva", napisao je Rakočević na društvenim mrežama.

