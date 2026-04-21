UŽIVO, Barselona - Crvena zvezda: Šta radi Vil Klajburn?!

Tok utakmice između Barselone i Crvene zvezde koja se igra u Španiji možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u "Blaugrani" od 20.45, u prvoj utakmici plej-ina Evrolige. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje i igraće protiv poraženog iz duela Panatinaikos - Monako, dok će za gubitnički tim to biti kraj evropske sezone.

Izabranici Saše Obradovića nisu uspjeli da nadigraju Real Madrid u poslednjem kolu, a kako im ostali rezultati nisu išli u prilog, završili su regularni dio sezone na 10. mjestu. Baraselona je uspjela da nadigra srpski tim u oba okršaja ove sezone, ali je posljednji bio izuzetno zanimljiiv, pošto su Katalonci stigli do pobjede tek protiv produžetka.

Od dosadašnjih 20 duela u Evroligi, Barselona je dobila čak 17, a samo su jednom crveno-bijeli uspjeli da slave u gostima, i to pod vođstvom Janisa Sferopulosa prošle sezone.