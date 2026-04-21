UŽIVO, Barselona - Crvena zvezda: Šta radi Vil Klajburn?!

Tok utakmice između Barselone i Crvene zvezde koja se igra u Španiji možete pratiti uživo na portalu MONDO.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u "Blaugrani" od 20.45, u prvoj utakmici plej-ina Evrolige. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje i igraće protiv poraženog iz duela Panatinaikos - Monako, dok će za gubitnički tim to biti kraj evropske sezone.
Izabranici Saše Obradovića nisu uspjeli da nadigraju Real Madrid u poslednjem kolu, a kako im ostali rezultati nisu išli u prilog, završili su regularni dio sezone na 10. mjestu. Baraselona je uspjela da nadigra srpski tim u oba okršaja ove sezone, ali je posljednji bio izuzetno zanimljiiv, pošto su Katalonci stigli do pobjede tek protiv produžetka.
Od dosadašnjih 20 duela u Evroligi, Barselona je dobila čak 17, a samo su jednom crveno-bijeli uspjeli da slave u gostima, i to pod vođstvom Janisa Sferopulosa prošle sezone.
11' Pogađa Rivero
Promašuje Karter sa poludistance, a onda ga prolazi Satoranski u igri 1 na 1. Rivero pogađa poslije čudne situacije pod košem, imaće dodatno slobodno bacanje 31:23
10' Kraj prve četvrtine 29:21
Ne uspjeva da poentira Batler, ali Fal pravi grešku u koracima! Još jedno loše rješenje Batlera, srećom Brizuela ne pogađa na isteku prve dionice!
9' Pršti u Barseloni!
Na šest trojki Klajburna odgovara Kodi još jednom trojkom! 29:21
8' Šta radi Vil Klajburn?
Novu trojku preko ruke pogađa Klajburn! Šutira 5/5! Prodor Mekintajera, a onda nova trojka Vila Klajburna! 29:18
7' Klajburn nezaustavljiv
Šuterska rapsodija košarkaša Barselone. Odgovara i Zvezda trojkom, ovog puta - Džordan Nvora! Nevjerovatni Klajburn pogađa četvrtu trojku, i to kakvu! 23:14
6' Trojka za trojkom
Vrlo važna trojka Kodija, ali uzvraća Klajburn. Evro odgovora Zvezde ponovo preko Kodija! Nevjerovatno, još jedna trojka Klajburna koji šutira 3/3! 17:11
4' Panter razigran
Solo akcija Pantera, ali sjajan potez i zakucavanje Nvore sa druge strane. Raspoložen je Panter koji poentira preko Bolomboja. 11:5
3' Bolji start Barselone
Pobeže Veseli, Barselona igra na iskustvo i vodi 7:2. Moraće Zvezda čvršće u odbrani. Pozitivna stvar za Zvezdu je što je Šengelija već napravio dva faula i mora napolje. Moneke polovičan sa linije penala - 7:3
2' Nvora mora bolje u odbrani
Dobru odbranu je odigrala Zvezda, ali je na kraju ispao Nvora, Satoranski pogađa flauter u posljednjoj sekundi. Evo sada trojke Klajburna, Nvora će biti meta košarkaša Barselone. 5:2
1' Počeo je Zvezdin meč sezone!
Satoranski promašuje za tri poena, Nvora sa druge strane iznuđuje dva slobodna bacanja. 0:2
Tim Barselone
Vili Ernangomez, Tornike Šengelija, Kevin Panter, Dario Brizuela, Huani Markos, Jan Veseli, Tomas Satoranski, Majls Kale, Džoel Para, Vil Klajburn, Majls Noris, Jusufa Fal
Poruka Crvene zvezde
‘Ајмо, ‘ајде!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)April 21, 2026
Together We Can! ⚪️#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/z3OXHVsOll
Tim Crvene zvezde
Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Semi Odželej, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Čima Moneke, Tajson Karter, Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Nikola Kalinić, Stefan Miljenović
Sjajne vijesti za Zvezdu!
Džole Bolomboj i Semi Odželej biće u sastavu za Barselonu uprkos povredama, prenosi "Arenasport". Pitanje je da li će biti na 100 odsto, ali crveno-bijeli će biti jači za dvojicu sjajnih defanzivaca.
"Pobijedi ili idi kući"
Win or go home@FCBbasket@kkcrvenazvezda— EuroLeague (@EuroLeague)April 21, 2026
Who takes it tonight?#EveryGameMatterspic.twitter.com/9Jaa5G9OPM
Oba tima poražena u prvenstvu
Obradović i Paskval odlučili su da odmore ključne igrače, doduše, trener Zvezde je rizikovao poraz u derbiju sa Partizanom i to se i desilo. Španac je smanjio minutažu ključnim igračima, pa je katalonski gigant doživio neuspjeh u duelu protiv Ljeide.
Situacija u crveno-bijelom taboru
Odmorio je Džared Batler i gledao derbi sa klupe i biće spreman za meč sezone, dok su pod znakom pitanja Džoel Bolomboj i Semi Odželej koji imaju problema sa lakšim povredama.
Šta je rekao Paskval?
"Očekuje nas veoma težak i zahtjevan meč. To je kompletan tim, sa mnogo talenta na svim pozicijama, sposoban za igru jedan na jedan… Ipak, prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv Ljeide, koja dolazi između i neće biti nimalo laka. Moramo da budemo spremni za utorak", rekao je Paskval.
Šta je rekao Saša Obradović?
"Mnogo smo naučili iz prethodne utakmice koju smo igrali nedavno u Blaugrani. Neke izgubljene lopte su nas koštale, neka naivnost u pravljenju faulova na kraju... Možda je najviše smetalo što nismo uvijek nalazili dobre mismeč situacije, neke igrače koje je trebalo da gađamo smo promašili, a u nekim okvirima i selekcija šuta nije bila najbolja. I pod svim tim okolnostima smo mi mali produžetak, mogli smo da pobijedimo. Te stvari moraju bolje da se igraju, ekipa sa velikim očekivanjima mora uvijek da ima dobra rješenja, pogotovu u ovakvim utakmicama. Ovo su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju krajeva, ne smije da bude nikakvih izgovora", rekao je trener Zvezde.
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Barselone i Crvene zvezde u prvoj rundi plej-ina Evrolige. Meč počinje u 20.45 u "Blaugrani".