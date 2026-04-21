© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

UŽIVO, Barselona - Crvena zvezda: Šta radi Vil Klajburn?! 0
Tok utakmice između Barselone i Crvene zvezde koja se igra u Španiji možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u "Blaugrani" od 20.45, u prvoj utakmici plej-ina Evrolige. Pobjednik ovog duela nastavlja takmičenje i igraće protiv poraženog iz duela Panatinaikos - Monako, dok će za gubitnički tim to biti kraj evropske sezone.

Izabranici Saše Obradovića nisu uspjeli da nadigraju Real Madrid u poslednjem kolu, a kako im ostali rezultati nisu išli u prilog, završili su regularni dio sezone na 10. mjestu. Baraselona je uspjela da nadigra srpski tim u oba okršaja ove sezone, ali je posljednji bio izuzetno zanimljiiv, pošto su Katalonci stigli do pobjede tek protiv produžetka.

Od dosadašnjih 20 duela u Evroligi, Barselona je dobila čak 17, a samo su jednom crveno-bijeli uspjeli da slave u gostima, i to pod vođstvom Janisa Sferopulosa prošle sezone.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:09

11' Pogađa Rivero

Promašuje Karter sa poludistance, a onda ga prolazi Satoranski u igri 1 na 1. Rivero pogađa poslije čudne situacije pod košem, imaće dodatno slobodno bacanje 31:23

21:06

10' Kraj prve četvrtine 29:21

Ne uspjeva da poentira Batler, ali Fal pravi grešku u koracima! Još jedno loše rješenje Batlera, srećom Brizuela ne pogađa na isteku prve dionice!

21:02

9' Pršti u Barseloni!

Na šest trojki Klajburna odgovara Kodi još jednom trojkom! 29:21

21:01

8' Šta radi Vil Klajburn?

Novu trojku preko ruke pogađa Klajburn! Šutira 5/5! Prodor Mekintajera, a onda nova trojka Vila Klajburna! 29:18

20:58

7' Klajburn nezaustavljiv

Šuterska rapsodija košarkaša Barselone. Odgovara i Zvezda trojkom, ovog puta - Džordan Nvora! Nevjerovatni Klajburn pogađa četvrtu trojku, i to kakvu! 23:14

20:56

6' Trojka za trojkom

Vrlo važna trojka Kodija, ali uzvraća Klajburn. Evro odgovora Zvezde ponovo preko Kodija! Nevjerovatno, još jedna trojka Klajburna koji šutira 3/3! 17:11

20:56

4' Panter razigran

Solo akcija Pantera, ali sjajan potez i zakucavanje Nvore sa druge strane. Raspoložen je Panter koji poentira preko Bolomboja. 11:5

20:52

3' Bolji start Barselone

Pobeže Veseli, Barselona igra na iskustvo i vodi 7:2. Moraće Zvezda čvršće u odbrani. Pozitivna stvar za Zvezdu je što je Šengelija već napravio dva faula i mora napolje. Moneke polovičan sa linije penala - 7:3

20:52

2' Nvora mora bolje u odbrani

Dobru odbranu je odigrala Zvezda, ali je na kraju ispao Nvora, Satoranski pogađa flauter u posljednjoj sekundi. Evo sada trojke Klajburna, Nvora će biti meta košarkaša Barselone. 5:2

20:48

1' Počeo je Zvezdin meč sezone!

Satoranski promašuje za tri poena, Nvora sa druge strane iznuđuje dva slobodna bacanja. 0:2

20:43

Tim Barselone

Vili Ernangomez, Tornike Šengelija, Kevin Panter, Dario Brizuela, Huani Markos, Jan Veseli, Tomas Satoranski, Majls Kale, Džoel Para, Vil Klajburn, Majls Noris, Jusufa Fal

20:43

Poruka Crvene zvezde

20:42

Tim Crvene zvezde

Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu, Semi Odželej, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Čima Moneke, Tajson Karter, Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Nikola Kalinić, Stefan Miljenović

20:03

Sjajne vijesti za Zvezdu!

Džole Bolomboj i Semi Odželej biće u sastavu za Barselonu uprkos povredama, prenosi "Arenasport". Pitanje je da li će biti na 100 odsto, ali crveno-bijeli će biti jači za dvojicu sjajnih defanzivaca.

20:03

"Pobijedi ili idi kući"

19:10

Oba tima poražena u prvenstvu

Obradović i Paskval odlučili su da odmore ključne igrače, doduše, trener Zvezde je rizikovao poraz u derbiju sa Partizanom i to se i desilo. Španac je smanjio minutažu ključnim igračima, pa je katalonski gigant doživio neuspjeh u duelu protiv Ljeide.

19:09

Situacija u crveno-bijelom taboru

Odmorio je Džared Batler i gledao derbi sa klupe i biće spreman za meč sezone, dok su pod znakom pitanja Džoel Bolomboj i Semi Odželej koji imaju problema sa lakšim povredama.

19:03

Šta je rekao Paskval?

"Očekuje nas veoma težak i zahtjevan meč. To je kompletan tim, sa mnogo talenta na svim pozicijama, sposoban za igru jedan na jedan… Ipak, prvo moramo da mislimo na utakmicu protiv Ljeide, koja dolazi između i neće biti nimalo laka. Moramo da budemo spremni za utorak", rekao je Paskval.

19:02

Šta je rekao Saša Obradović?

"Mnogo smo naučili iz prethodne utakmice koju smo igrali nedavno u Blaugrani. Neke izgubljene lopte su nas koštale, neka naivnost u pravljenju faulova na kraju... Možda je najviše smetalo što nismo uvijek nalazili dobre mismeč situacije, neke igrače koje je trebalo da gađamo smo promašili, a u nekim okvirima i selekcija šuta nije bila najbolja. I pod svim tim okolnostima smo mi mali produžetak, mogli smo da pobijedimo. Te stvari moraju bolje da se igraju, ekipa sa velikim očekivanjima mora uvijek da ima dobra rješenja, pogotovu u ovakvim utakmicama. Ovo su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju krajeva, ne smije da bude nikakvih izgovora", rekao je trener Zvezde.

18:59

Dobro došli!

Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Barselone i Crvene zvezde u prvoj rundi plej-ina Evrolige. Meč počinje u 20.45 u "Blaugrani".

