Kako je Zvezdina sezona skliznula u potpuni haos: Korak po korak, crveno-bijeli su sami sebi pucali u noge

Crvena zvezda je ove sezone djelovala kao tim za F4 Evrolige u jednom momentu. Od tada je sezona crveno-bijelih skliznula u potpuni haos. Šta se zapravo desilo na Malom Kalemegdanu?

"Jedva čekam da dođe ova pauza, da mogu da implementiram neke svoje ideje. Iako sam to pokušavao i prilično sam dobro prepoznavao, koga, kako treba. Sve te neke situacije moramo malo bolje da uvježbavamo i to je period jedini kada imamo vreme za trening", rekao je krajem novembra Saša Obradović.

Nakon toga je uspio da pobijedi Olimpijakos, pa je svima djelovalo da dolaze samo bolji dani. Ipak ispostavilo se da je Crvena zvezda svoju dobru formu držala do osvajanja Kupa Radivoja Koraća, a onda je ispustila nekoliko šansi da se nađe u Top 6 Evrolige.

Tim Saše Obradovića je izgubio od Bajerna na svom terenu, ispustio je pobjedu u Atini protiv Panatinaikosa u posljednjih 10 minuta, poražen je u "Blaugrani" poslije produžetka, kao i u oba "vječita derbija" u Evroligi. Pobjede nad otpisanim Asvelom i Parizom donijele su plasman u plej-in, ali deseto mjesto nije ono što su navijači očekivali.

Sjećamo se i novogodišnjih najava plasmana na F4, nakon toga ne može niko da kaže da je 10. mesto uspjeh. To priznaju i sami igrači.

Dan pred meč sezone haos je kulminirao

Mogli su problemi Crvene zvezde vrlo jasno da se vide i kada je Crvena zvezda odigrala dva produžetka u duplom kolu u Španiji. Tada je izvučena jedna pobeda, ali ispostavilo se da je poraz od Barselone na kraju - ipak završio sezonu Crvene zvezde.

Djelovali su umorno lideri Crvene zvezde, a kada su svi probali da skrate rotaciju i da u ključnim mečevima budu oslonjeni na osam ili devet igrača, Crvena zvezda je iz povreda uvodila Tajsona Kartera i Hasijela Rivera, pokušavala da vrati Stefana Miljenovića u ekipu, da igra sa tri centra...

Sve je kulminiralo u prethodnih nekoliko nedjelja. Pred ključne mečeve u Evroligi 10. aprila iz kluba je otišao Jago dos Santos. Omaleni brazilski plejmejker koji je prošao sve u klubu, od toga da je bio MVP finala ABA lige, do tjeranja na početku sezone, pa vraćanja u tim kada je zagustilo sa plejmejkerima sada je definitivno otišao. Nakon toga smo samo dan pred meč sa Barselonom vidjeli i kako ima šta da kaže o porukama koje je dobijao od pojedinih navijača, što sigurno nije pomoglo.

Zatim jedan pred meč sa Barselonom u Litvaniju pušten Domantas Motiejunas. Iskusni litvanski centar o kome smo čitali i slušali hvalospjeve, o kome je rečeno mnogo toga lijepog kada je u pitanju iskustvo i liderstvo, sklonjen je iz tima pred ključni meč. Zapravo sve dok je on bio u timu Zvezda je djelovala kao Top 6 tim, a onda je u rotaciju kao treći centar uveden Hasijel Rivero. Imao je on svoje poene u nekim mečevima, ali defanzivno je izgledao, kao i Tajson Karter, da i dalje "nema noge". Osim toga rezultati govore za sebe - izlaskom Motiejunasa iz rotacije i Zvezda je izašla iz Top 6 rotacije u Evroligi.

Takođe odstranjivanje prvog pomoćnika Saše Obradovića Milana Minića dan pred meč sa Barselonom nije potez koji je u ekipu unio sigurnost. Ipak haos koji se desio dan pred meč koji će završiti sezonu - samo je kulminacija poteza koji su mu prethodili.

Šta se desilo sa Zvezdom?

Kada je na novogodišnjem koktelu Crvene zvezde istaknuto da tim sa novopridošlim Džeredom Batlerom izgleda kao kandidat za F4, svima su se digle ambicije. Ipak ispostavilo se da je F4 jako, jako daleko u ovom momentu.

Crvena zvezda je pred kraj sezone kratila rotaciju, pa su tako u već pomenutom duplom kolu u Evroligi redom lideri imali ogromnu minutažu, da bi u meču biti ili ne biti u Blaugrani igralo čak 10 igrača i to niko više od 29 minuta. Hasijel Rivero i Tajson Karter su dobili svoje minute, dok su sklonjeni Donatas Motiejunas i Ognjen Dobrić koji je toliko puta čuvao Kevina Pantera i znao ponekad da odradi odličan posao na jednom od najboljih napadača Evrolige. Po 22 poena Kevina Pantera i Vila Klajburna ne govore u prilog tome da je ovo bila dobra odluka. Reklo bi se da i ukupno 9 poena centara Zvezde (7 Izundu i 2 Rivero) ne govore u prilog tome što su crveno-bijeli pred meč Donatasa Motiejunasa poslali u Litvaniju.

Navijače zanima - gdje su domaći igrači?

Na meču sa Barselonom, najbitnijem u sezoni Dejan Davidovac i Ognjen Radošić nisu bili u 12, Ognjen Dobrić i Stefan Miljenović jesu, ali su samo mahali peškirima sa klupe. Jedini srpski košarkaš koji je dobio minutažu bio je Nikola Kalinić koji je već dugo u padu forme i završio je bez poena. Zapravo je Kalinić jedini od srpskih košarkaša dobijao šansu redovno, a posljednji put je dvocifrren bio u pobjedi nad Partizanom u ABA ligi 22. marta. U Evroligi dvocifren broj poena imao je prethodni put još u januaru protiv Virtusa.

Ognjen Dobrić je imao sjajne partije, pa je tako Parizu dao 19 poena, Klužu 14, Partizanu 12, svaki put uz sjajan doprinos u defanzivi. Zajedničko za sve te mečeve? Igrao je preko 20 minuta i po ko zna koji put se pokazalo da on nije igrač za male minutaže, da mu trebaju minuti kako bi dao doprinos. Teško da je Tajson Karter u svojih 15 minuta protiv Barselone dao više nego što je mogao trofejni reprezentativac i na kraju krajeva - kapiten Crvene zvezde.

Stefan Miljenović je tek imao toplo-hladno odnos pa smo ga tako gledali u MVP partijama, a odmah nakon toga van 12 ili cijeli meč na klupi kao u Barseloni. Dejan Davidovac, čovjek poznat po hladnoj glavi u ključnim momentima i koji je tokom karijere postao sjajan defanzivac, više je van tima nego u njemu ove sezone, a i on je u mečevima sa ozbiljnijom minutažom mahom bio dvocifren.

Navijači Zvezde su ipak navikli na domaće igrače, koji su, makar tako djeluje, ipak bili prevaga u borbama za trofeje u prethodnih nekoliko godina. Zašto su praktično svi sada van tima, ostaje nejasno.

Kuda sada?

Sezona nije gotova, a slijedi li Crvenoj zvezdi repriza od prošle sezone, ostaje da se vidi. U Evroligi se desila, ali ostaju još dva takmičenja. Slijedi početak domaćeg prvenstva i takmičenje u plej-ofu ABA lige gdje je prvi rival Cedevita Olimpija, a odmah nakon toga potencijalno slijedi "vječiti derbi" sa Partizanom. Kako je tim Đoana Penjaroje ne samo u seriji pobjeda u Evroligi, već ima tri pobjede u posljednja četiri derbija i prednost domaćeg terena - put ka tituli u ABA djeluje izuzetno trnovit.

Crvena zvezda će sada probati da počisti haos koji je nastao, da pogleda sama sebe u oči i prizna gdje ne štima. To je preko potrebno, kako zbog željena još dva trofeja do kraja takmičarske godine, tako i zbog onoga o čemu je Džordan Nvora pričao.

"Evroliga je gotova, ali sezona nije. Imamo još dva takmičenja u kojima moramo da se borimo. Još uvijek imamo ciljeve koje možemo da dostignemo. Na kraju smo svi ovo baš željeli da dobijemo, ali moraš da naučiš iz toga. Sada je gotovo i kao što sam rekao vratićemo se sljedeće godine. Znam da će sigurno biti bolje sljedeće godine."

Ipak, da bi sljedeće sezone bilo bolje, iz ovog haosa moraju da se izvuku pouke i on ne smije da se ponovi. Vrlo jasne i dobre naznake toga da li su pouke zaista izvučene nećemo morati da čekamo do sljedećeg aprila. Vidjećemo ih već u plej-ofu ABA lige.

(MONDO, Nikola Lalović)