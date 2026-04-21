Otkaz posle derbija sa Partizanom: Saša Obradović ostao bez ključnog čovjeka

Iskusni stručnjak Milan Minić više nije dio stručnog štaba Crvene zvezde

Pomoćni trener KK Crvena zvezda, Milan Minić napustio je Mali Kalemegdan poslije poraza od Partizana u vječitom derbiju, prenosi "Direktno". On je stigao među crveno-bijele zajedno sa Sašom Obradovićem, ali je neočekivano došlo do razlaza pred "meč sezone" sa Barselonom u Evroligi.

Minić je dokazani košarkaški stručnjak na evropskim terenima, a tokom 2018. godine bio je pomoćnik Nenadu Čanku u Partizanu. Bio je u stručnim štabovima Olimpijakosa, AEK-a, Armanija, Lokomotive, Vojvodine, CSKA, a sa reprezentacijom Srbije je osvojio čak šest medalja.

Sarađivao je sa velikanima poput Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića, pa tako u vlasništvu ima jedno svjetsko i dva evropska zlata, kao i tri srebra na tri najveća takmičenja.

Što se tiče klupskih uspjeha, osvojio je Evroligu 1997. godine sa Olimpijakosom, dva puta je osvajao grčku ligu i Kup te zemlje. U Olimpijakos se vraćao tri puta, dok je osim atinskog velikana u toj zemlji sjedio na klui Panionisa, PAOK-a, AEK-a i Arisa.