logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkaz posle derbija sa Partizanom: Saša Obradović ostao bez ključnog čovjeka

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Iskusni stručnjak Milan Minić više nije dio stručnog štaba Crvene zvezde

Crvena zvezda otpustila Milana Minića Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Pomoćni trener KK Crvena zvezda, Milan Minić napustio je Mali Kalemegdan poslije poraza od Partizana u vječitom derbiju, prenosi "Direktno". On je stigao među crveno-bijele zajedno sa Sašom Obradovićem, ali je neočekivano došlo do razlaza pred "meč sezone" sa Barselonom u Evroligi.

Minić je dokazani košarkaški stručnjak na evropskim terenima, a tokom 2018. godine bio je pomoćnik Nenadu Čanku u Partizanu. Bio je u stručnim štabovima Olimpijakosa, AEK-a, Armanija, Lokomotive, Vojvodine, CSKA, a sa reprezentacijom Srbije je osvojio čak šest medalja.

Sarađivao je sa velikanima poput Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića, pa tako u vlasništvu ima jedno svjetsko i dva evropska zlata, kao i tri srebra na tri najveća takmičenja.

Što se tiče klupskih uspjeha, osvojio je Evroligu 1997. godine sa Olimpijakosom, dva puta je osvajao grčku ligu i Kup te zemlje. U Olimpijakos se vraćao tri puta, dok je osim atinskog velikana u toj zemlji sjedio na klui Panionisa, PAOK-a, AEK-a i Arisa.

Tagovi

KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC