"Šta god da se desi, zahvalan sam": Da li je Dvejn Vašington najavio odlazak iz Partizana?

Dvejn Vašington se oglasio i djeluje da je spreman na rastanak sa Partizanom, ali prije toga se vodi borba za još dva trofeja u završnici sezone.

Dvejn Vašington je oduševio navijače Partizana pošto je bio na druženju sa fanovima i tamo je dijelio autograme, slikao se sa njima, dao im uspomene za cijeli život. Uživao je u svemu tome, posebno pošto se u posljednje vrijeme sve više spekuliše o njegovom odlasku.

"Ovo je bilo sjajno, mnogo mi znači. Sjećam se kada sam ja bio mlađi i kada sam išao na NBA mečeve, idealizovao omiljene igrače, htio da ih upoznam. Pamtim taj osjećaj kada dobiješ autogram, pa srce krene da lupa brže, stojiš pored svog idola. Sada sam u poziciji da nekom drugom pružim taj osjećaj i beskrajno sam zahvalan na tome", rekao je Vašington za "Meridian sport" i dodao da je uzimao autograme od Kobija Brajanta, Šekila O'Nila, Kevina Durenta, Džejmsa Hardena, Rasela Vestbruka...

Priča se dosta o njegovom odlasku, promijenio je i agenta i sada sarađuje sa Miškom Ražnatovićem.

"Partizan je moja prva stanica u Evropi od kada sam postao profesionalac. Grad i klub zauvijek će ostati urezani u moje sjećanje. Šta god da se desi u budućnosti. Upoznao sam istoriju, osjetio ljubav i podršku i to ne može ni sa čim da se poredi. Zahvalan sam što me put naveo ovdje. Bog ima plan za sve u mom životu i beskrajno sam srećan zbog svega", jasan je Vašington.

"Čekamo ime protivnika, hoćemo pobjedu"

Partizan je završio posao protiv Bosne i sada čeka rivala, tačnije čeka rezultat trećeg meča između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

"Želimo da pobjeđujemo, znamo naš raspored, znamo kad igramo, čekamo ime protivnika. Fokusirani smo na sebe. Najvažnije je da fizički budemo što spremniji. Imamo šansu da osvojimo titulu i daćemo sve od sebe da to ostvarimo. Jedva čekamo da izađemo na teren. Što se moje povrede tiče, dobro se osjećam. Uzbuđen sam i prošlo je neko vrijeme od kada sam se posljednji put ovako dobro osjećao, što je za mene ogroman plus."

Osvrnuo se i na rad sa Đoanom Penjarojom koji je došao poslije odlaska Željka Obradovića.

"Našli smo se u veoma specifičnoj situaciji. Njegov dolazak, promjene koje je napravio, donijeli su ogroman napredak cijelom timu. Njegov pristup nam je svima pomogao. Kada sam ja u pitanju, zbog povreda sam bio često van terena, ali smo sada u situaciji u kojoj trener vjeruje u mene, ja vjerujem u njega. Kada postoji obostrano povjerenje, to je sjajno. Uradićemo sve što je u našoj moći da odbranimo trofej, idemo na dvije titule", zaključio je Vašington.