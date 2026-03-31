logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvejn Vašington ostaje u Partizanu? Kreću pregovori sa Miškom Ražnatovićem

Dvejn Vašington ostaje u Partizanu? Kreću pregovori sa Miškom Ražnatovićem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Partizan je navodno spreman da produži saradnju sa Dvejnom Vašingtonom koji je od skoro postao klijent Miška Ražnatovića.

Dvejn Vašington ostaje u Partizanu Izvor: MN PRESS

Partizan vodi pregovore sa Karlikom Džounsom oko novog ugovora i to je prioritet za narednu sezonu. Ali, istim putem mogao bi da krene i Dvejn Vašington. Prema informacijama "Sport kluba" crno-bijeli žele da nastave saradnju i sa njim.

"Uz napredak pregovora sa Karlikom, Partizan napreduje i u zadržavanju još jednog igrača iz aktuelne bekovske linije. Vašington je blizu da nastavi saradnju sa crno-bijelima. Njemu ugovor ističe na kraju tekuće sezone i uskoro će potpisati novi", navodi se u tekstu.

Inače, Vašington je od skoro postao klijent poznatog srpskog agenta Miška Ražnatovića. Izgleda da će Partizan ponovo da sjedne sa njim za pregovarački sto.

Kada se Vašington vraća na teren?

Vašington je posljednji meč za Partizan odigrao 25. februara u porazu od Fenerbahčea i od tada se muči sa povredom. Od tog momenta Partizan je upisao osam pobjeda na devet utakmica. Bitan faktor za to je svakako i povratka na parket Karlika Džounsa.

Nije poznato još uvijek kada bi mogao da se vrati na teren. Trener Đoan Penjaroja je prije desetak dana rekao da će mu biti potrebno "najmanje još dvije-tri nedjelje". Dakle, najvjerovatnije se neće vraćati do kraja ligaškog dijela Evrolige.

Tagovi

Dvejn Vašington KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC