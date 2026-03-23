Kada se Dvejn Vašington vraća na teren? Đoan Penjaroja otkrio detalje o oporavku beka Partizana

Partizan će i u narednom periodu morati da igra bez Dvejna Vašingtona, jedne od svojih najboljih napadačkih opcija.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana upisali su poraz od Crvene zvezde u ABA ligi (100:96), ali neće imati mnogo vremena da razmišljaju o tome. Već je odrađen prvi trening nakon utakmice, a tim se okrenuo obavezama u Evroligi jer je meč protiv Asvela praktično "iza ćoška". Trener Đoan Penjaroja nije imao mnogo vremena da analizira poraz jer je njegov tim ušao u paklen raspored mečeva.

Svi u crno-bijelom taboru moraju da se fokusiraju na naporan ritam koji ih čeka, a koji će igrati bez Dvejna Vašingtona. Američki bek koji već ima značajan staž u klubu i dalje nije spreman, a Đoan Penjaroja je dao naznaku kada bi on trebalo da se vrati na parket.

"Sada je najvažnije dobro se oporaviti. Imamo pet utakmica u devet dana. Bez obzira da li pobijedili ili izgubili, moramo da razmišljamo o sljedećoj utakmici protiv Vilerbana. Jasno je da su posljednjeplasirani, ali dobro se bore u posljednje vrijeme", rekao je Đoan Penjaroja i dodao: "Za tim je važno da dobro igramo. Da probamo da dobijemo sve mečeve u Evroligi. Ova ekipa je zaslužila da ima više pobjeda ove sezone u najjačem takmičenju. Vidite i kako to utiče na atmosferu. U derbiju nismo igrali najbolje, ali sada je važno da protiv Asvela budemo dobri i da pobijedimo za naše navijače".

Penjaroja je prokomentarisao očigledan napredak u odbrani od kako je postao trener Partizana. Crno-bijeli su dugo bili jedan od najslabijih timova Evrolige kada je riječ o nekoliko parametara u defanzivi, a sada mogu da se pohvale sasvim pristojnom odbranom koja zaustavlja i neke od najboljih timova u takmičenju.

"Da, to je velika promjena. Tokom sezone smo bili najlošija defanziva, ali sada smo bolji. To je način da se boriš jako i napreduješ. Mislim da se bolje razumiju uloge. I igrači su sa boljom energijom, mnogo je važno da razumiju da se tako pobjeđuje", istakao je trener Partizana i pozvao navijače na meč: "Nama bi mnogo značila podrška navijača. Tim bi igrao još bolje".

Partizan već duži niz mečeva igra bez jednog od svojih najboljih igrača, jer je povrijeđen Dvejn Vašington. Bek koji je tokom sezone često sam vukao ekipu, dok su njegovi saigrači iz spoljne linije imali problema sa povredama, sada je i sam na odsustvu koje će potrajati.

"Minimum još dvije-tri nedjelje", rekao je trener Đoan Penjaroja, koji nije mogao da precizira tačan datum povratka jednog od najboljih igrača Partizana u ovoj sezoni.

Španski stručnjak, koji je u nedjelju uveče prvi put vodio Partizan u okršaju protiv Crvene zvezde, još jednom se osvrnuo na utakmicu koja privlači najviše pažnje u srpskoj košarci. "To je istorijska utakmica. Veliki meč za cijeli svijet. Lijepa je atmosfera bila, ali ne sjajna. Nadam se da će narednih nedjelja biti drugačije", zaključio je Penjaroja.

