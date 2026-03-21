Dvejn Vašington prelazi kod Miška Ražnatovića: Evo koga sve poznati agent zastupa u Partizanu

Dvejn Vašington odlučio je da promijeni agenta i košarkaš Partizana vrlo je blizu prelaska kod Miška Ražnatovića.

Izvor: MN PRESS

žDvejn Vašington doživio je povredu zbog koje ne može da pomogne Partizanu.Da li je sezona za njega završena ili ne, ostaje da se vidi i to će dosta da zavisi od dozvole ljekara i "zelenog svjetla" od njih. Dok to čeka odlučio je da promijeni menadžersku agenciju i blizu je prelaska kod Miška Ražnatovića.

Kako prenosi "Mozzart sport", Vašington je najavio svojim dosadašnjim zastupnicima iz agencije "Klutch Sports Management Group" da namjerava da promijeni agenta i da želi da pređe kod poznatog srpskog menadžera. Prema navodima u tekstu do tog "transfera" još nije došlo, jer se čeka da se riješi pitanje dokumentacije.

Vašington je za crno-bele u Evroligi odigrao 23 utakmice, od čega sedam kao starter i u tom periodu ima prosek od 14,9 poena, 2,5 asistencija i 1,5 skokova po utakmici.

Koga zastupa Miško u Partizanu?

Miško Ražnatović je jedan od najpoznatijih evropskih agenata i poznat je i po tome što često na društvenim mrežama postavlja zagonetke i rebuse za transfere svojih igrača. Kada je u pitanju Partizan, trenutno u redovima crno-bijelih ima tri igrača.

U pitanju su Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović koji je nedavno potpisao prvi profesionalni ugovor. Uskoro bi na toj listi mogao da bude i Vašington.

(Mozzart sport/MONDO)