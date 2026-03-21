Dvejn Vašington prelazi kod Miška Ražnatovića: Evo koga sve poznati agent zastupa u Partizanu

Goran Arbutina
Dvejn Vašington odlučio je da promijeni agenta i košarkaš Partizana vrlo je blizu prelaska kod Miška Ražnatovića.

Dvejn Vašington prelazi kod Miška Ražnatovića

žDvejn Vašington doživio je povredu zbog koje ne može da pomogne Partizanu.Da li je sezona za njega završena ili ne, ostaje da se vidi i to će dosta da zavisi od dozvole ljekara i "zelenog svjetla" od njih. Dok to čeka odlučio je da promijeni menadžersku agenciju i blizu je prelaska kod Miška Ražnatovića.

Kako prenosi "Mozzart sport", Vašington je najavio svojim dosadašnjim zastupnicima iz agencije "Klutch Sports Management Group" da namjerava da promijeni agenta i da želi da pređe kod poznatog srpskog menadžera. Prema navodima u tekstu do tog "transfera" još nije došlo, jer se čeka da se riješi pitanje dokumentacije.

Vašington je za crno-bele u Evroligi odigrao 23 utakmice, od čega sedam kao starter i u tom periodu ima prosek od 14,9 poena, 2,5 asistencija i 1,5 skokova po utakmici.

Koga zastupa Miško u Partizanu?

Miško Ražnatović je jedan od najpoznatijih evropskih agenata i poznat je i po tome što često na društvenim mrežama postavlja zagonetke i rebuse za transfere svojih igrača. Kada je u pitanju Partizan, trenutno u redovima crno-bijelih ima tri igrača.

U pitanju su Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović koji je nedavno potpisao prvi profesionalni ugovor. Uskoro bi na toj listi mogao da bude i Vašington.

(Mozzart sport/MONDO)

