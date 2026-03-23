Ovako je Partizan izgubio od Crvene zvezde: Tri faktora koja su skupo koštala crno-bijele u derbiju

Košarkaši Partizana nisu uspjeli da pobijede Crvenu zvezdu po drugi put u tekućoj sezoni. Neke greške su ih skupo koštale.

Drugi vječiti derbi, a prvi u ABA ligi, završen je pobjedom Crvene zvezde (100:96). Crno-bijeli nisu uspjeli da upišu i drugi trijumf protiv najvećeg rivala, pošto su u evroligaškom okršaju u decembru slavili (79:76). Šansu su imali i sada, ali je nekoliko faktora na kraju presudilo u korist crveno-bijelih.

"Niko ne voli da gubi, ali je bolje gubiti sada neko kasnije. Prihvatićemo ovaj poraz onakav kakav jeste, napravićemo analizu i videćemo gde stojimo", poručio je Karlik Džouns poslije meča.

Igrači Partizana, na čelu sa trenerom Đoanom Penjarojom, u više navrata su javno istakli da je njihov prioritet ABA liga. Šanse za doigravanje u Evroligi su odavno izgubljene i potpuni fokus je sada na regionalnom takmičenju. Crno-bijeli su na diobi prvog mjesta u plej-ofu sa Dubaijem, oba tima imaju skor 18-2, iza su Zvezda i Budućnost sa po 15-5.

Previše grešaka u odbrani i otvorene trojke

Jedan od glavnih razloga za poraz Partizana je preveliki broj primljenih trojki (14/23, odnosno 60,9 odsto). Upravo je šut za tri "izdao" crno-bijele, prije svega u prvom poluvremenu u kom su šutirali samo 1/7 za tri. To se popravilo u drugom dijelu (8/14), ali su dalekometni hici bili problematični za Penjarojin tim.

Kada se na sve to dodaju i greške u odbrani, baš na tom šutu za tri, gdje su ostavljali pojedine igrače Zvezde potpuno same. Ognjen Dobrić koji je šutirao 4/4 je dva puta ostao sam, Džared Batler koji je imao 3/5 za tri je bio sam na trojci iz ugla.

"Oni su šutirali odlično za tri poena. Mnoge trojke su dali tako što su ostali sami, a dobri skoreri to kažnjavaju. Veoma su dobar tim", rekao je Penjaroja poslije meča.

Gdje je nestao Sterling Braun?

Sterling Braun je ušao u igru sa klupe i to na 4:06 pre kraja prve četvrtine. Izašao je iz igre na 27 sekundi prije kraja te dionice i za ta tri i po minuta je upisao 2 poena, jednu asistenciju, promašenu trojku i čak tri lične greške. Tačnije dvije lične i tehničku zbog sukoba sa Donatasom Motiejunasom. Penjaroja ga je tada "zakucao" za klupu i u igru ga je vratio tek sredinom trećeg kvartala.

Potpuno je "nestao" na ovom meču, jeste imao 10 poena (1/2 za dva, 2/4 za tri, 2/2 sa penala), ali je napravio i jednu od ključnih grešaka na meču. U momentu kada je Partizan prišao Zvezdi i imao priliku da se u potpunosti vrati u meč u posljednjoj dionici, tada je Braun poslao dodavanje preko cijele odbrane Zvezde i to je, očekivano, presječeno i završeno poenima rivala. Braun već neko vrijeme igra ispod svakog nivoa i biće interesantno vidjeti kakva je njegova sudbina pošto je dobio produžetak saradnje do 2027. godine. Po prikazanom djeluje da su male šanse da će biti u timu naredne sezone.

Šta Partizan mora da popravi?

Novi derbi između dva najveća rivala na programu je već 2. aprila u okviru Evrolige (20 časova) i Partizan je u abaligaškom okršaju mogao jasno da vidi šta je problem i na čemu mora da radi. Pored šuta za tri veliki problem crno-bijelima pravila je odbrana od "pik en rola" i to je ostavljalo centrima Zvezde neka laka zakucavanja i poene u reketu.

"Imali smo probleme u odbrani, nismo kontrolisali odbranu od pika. Primili smo 56 poena u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo skok, ali je problem bila naša defanziva", rekao je Penjaroja i tako jasno stavio do znanja na čemu će da radi cijela ekipa pred derbi u kom će ponovo Zvezda da bude domaćin.

