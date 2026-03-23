"Mnogo sam ovakvih šuteva dao Partizanu": Ognjen Dobrić otkrio zašto se "zapali" u derbiju

Ognjen Dobrić se oglasio poslije pobjede Crvene zvezde protiv Partizana u abaligaškom derbiju u Areni.

Crvena zvezda pobedila je Partizan u abaligaškom derbiju (100:96). Jedan od iks faktora za trijumf crveno-bijelih bio je Ognjen Dobrić. Bio je nezaustavljiv, savršen u šutu za tri (4/4) i jedan od najzaslužnijih za trijumf ekipe Saše Obradovića.

"Očekivano, znali smo da je teška utakmica, da je Partizan u dobroj formi, znali smo da neće biti lako iako igramo na našem terenu i da ne možemo da se opustimo. To je bilo i skoro tri četvrtine, ubacili smo bitne šuteve u posljednjoj dionici i riješili meč u našu korist. Znate raspored i koliko utakmica ima, nije vreme za slavlje. Čeka nas put u Španiju. Ne treba da je zaboravimo, ali da gledamo dalje", počeo je Dobrić.

Pitali su ga novinari za perfektan šut za tri poena i konstatovali da je izgledao kao da vjeruje da će svaka da uđe u koš.

"Pokušavam tako da budem svaki put kada šutiram, vjerujem u svoj šut, kada mi dođe lopta i kada sam otvoren, potrudiću se da pogodim. To je nešto što radim i što me krasi kroz karijeru, imam samopouzdanje za te stvari."

"Koliko si dao ovakvih trojki Partizanu?"

Nasmijalo je Ognjena pitanje o tome koliko je takvih trojki dao protiv Partizana u karijeri.

"Iskreno, mnogo. Ne znam ni koji je ovo derbi protiv Partizana i koliko godina sam tu i koliko utakmica sam odigrao protiv njih. Lijepo je, volim, kada sam sa ove strane derbija, znamo koliko domaćim igračima i ljudima ovdje znači derbi. Lijepo je kada igramo protiv njih."

Na ovom meču je čuvao i neke od najboljih igrača crno-bijelih, poput Karlika Džounsa i Nika Kalatesa.

"To je nešto što radim ove sezone. Saša me koristi na taj način da podignem energiju ekipe, da probamo da iskoristimo te faulove prije bonusa, na meni je da probam malo da 'probudim' tim. Ni to mi nije strano, radio sam u karijeri. Osjećam se komforno i to radim."

"Nismo izdržali u Atini, možemo u Španiji"

Prokomentarisao je Dobrić i meč u Atini koji je Zvezda izgubila poslije drame od Panatinaikosa.

"Igrali smo jako dobar meč, nema veze što smo izgubili. Odigrali smo jako dobro, imali smo neku lošu košarku posljednjih nekoliko minuta. Ne toliko loše koliko su oni dali bitne šuteve, poput Nana koji se 'zapalio' protiv nas. Kontrolisali smo meč dok oni nisu počeli da pogađaju i neke teške i neke otvorene šuteve, nismo izdržali. Ako nastavimo tako možemo da dođemo do pobjede u Španiji."

Vjeruje da ekipa može da dođe do usjpeha na "španskoj turneji" pošto 25. marta igra protiv Baskonije u Vitoriji, pa dva dana kasnije gostuje Barseloni.

"Minutaža je dobro raspoređena na derbiju. Ne mogu da kažem da su se odmorili, nego da se neki nisu previše potrošili. Idemo sa energijom, ako bude ista kao u Atini mislim da neće biti problema i da će biti dobar rezultat. Treba to da zadržimo i da probamo da pobijedimo", završio je Dobrić.

