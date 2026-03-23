"Izundu se povrijedio na parkingu": Saša Obradović o nevjerovatnom problemu centra Zvezde

Ebuka Izundu nije igrao protiv Partizana za Zvezdu jer je povrijedio zadnju ložu na parkingu.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio da se centar Ebuka Izundu nevjerovatno povrijedio pred derbi. I Čima Moneke zadobio je problem pred meč u kojem su crveno-bijeli pobijedili "večitog" rivala.

"Neplanirane i iznenadne situacije koje su se desile, pre svega sa Izunduom. Čovjek se na parkingu sagne i dobije problem sa zadnjom ložom. Bukvalno na parkingu, nema veze sa terenom. A, danas pred utakmicu se Moneke uhvatio za leđa i nije mogao da igra. Treba se i tome adaptirati. Nije to samo sada, cijela sezona nam je takva. Stalno pričamo o povrijeđenima koji se vraćaju, neki koji ispadaju iz rotacije, stalno pravimo druge hemije od kada sam došao i uopšte to nije lako. Zato sam srećan zbog ove pobjede. I pored svega, mislim da nije bila prevelika potrošnja, jer nas očekuje velika utakmica. Može da se kaže i utakmica sezone", rekao je Obradović, najavljujući i meč protiv Baskonije u srijedu.

Na ocjenu da derbi nije imao veliki značaj, Obradović je imao spreman odgovor:

"Nije nam bilo rečeno da je nebitna utakmica. Bilo mi je rečeno da je vrlo važna. Tako sam i ušao, tako smo svi i gledali na meč. Kao i u mnogim utakmicama prije toga, postoji velika šansa da nekoga izgubiš u rotaciji u tom pritisku. To je Partizan, naravno da su te utakmice uvijek posebne i tako te ljudi i ocjenjuju, na kraju krajeva. Mnogo je važno da nismo imali veliku potrošnju. Neka bude ova utakmica kao jak trening za ono što nas čeka".

"Pobjede su male, a porazi su ogromni"

Govorio je i o planu Crvene zvezde i ambiciji da ode na Fajnal-for.

"Pošto imamo uvijek neki zacrtani cilj da odemo i na Fajnal-for, sigurno nije lako sve hendlovati. Sve ove pobjede ove vrste su 'male' pobjede, a svi porazi su 'ogromni'. Moramo da naučimo još neke stvari u vezi sa dobijanjem iskustva da bi se ciljalo na velike stvari. I bez obzira na sve, postoji veliko zajedništvo i velika saradnja. Mislim da to mora uvijek na nešto dobro da izađe."

Veoma je zadovoljan pristupom svojih igrača derbiju.

"Izuzetno sam zadovoljan pobjedom i načinom na koji je ostvarena, imajući u vidu da smo imali problem bilo kakve pripreme. Poslije izgubljene utakmice u Atini nismo imali ni salu da bismo nešto pokazali, sve je bilo u današnjem danu. Našli smo način. Bila je dobra energija u većem dijelu utakmice, veliki broj pogođenih trojki, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Imali smo 28 asistencija, što je podatak koji govori o tome da smo igrali zajedno."

"Svaka čast Partizanu, ali nemaju ono što mi imamo"

Partizanu je čestitao na dobrim igrama.

"Svaka čast Partizanu, imaju super trenera, žargonom rečeno, imaju glavu i rep, ali nemaju ono što mi imamo već pet mjeseci, da sve moramo. Oni u svemu tome manje moraju da pobijede, ali imaju obavezu da igraju dobro, što i rade. Vidjećemo šta će kome pomoći u završnici, vidjećemo, ja više volim jake pritiske i jaka očekivanja. To je uvijek ispred Zvezde i tako treba uvijek da bude."

Navijačima je izrazio zahvalnost.

"Poznato je da nije ista podrška na evroligaškim mečevima i na Jadranskoj ligi, to je otežavajuća okolnost, komšije nemaju taj slučaj, oni su uvijek tamo i bez obzira na sve, i sa tim moramo da se nosimo. Više bih volio da je drugačije. Zna se šta nama znače Zvezdini navijači, sigurno nam je uvijek bila jaka podrška. I onima koji su došli hvala što su bili, bili su korektni, dobro navijali i pomogli."

Ako bi nešto zamjerio svom timu, to je veliki broj primljenih poena.

"Imali smo određenih problema, možda smo opet primili malo previše poena. Dobar karakter poslije teške i iscrpljujuće utakmice u Atini. Možda je način na koji smo izgibili tamo zadnju četvrtinu efektovao početak utakmice, ali najvažnija je pobjeda, da vraćamo samopouzdanje. Super sam zadovoljan pobjedom."

