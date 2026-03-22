Derbi Zvezda - Partizan bez ijednog srpskog igrača na terenu: Ovo je nekad bila nezamisliva scena

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Na početku derbija Crvena zvezda - Partizan u ABA ligi u Areni nije igrao nijedan srpski košarkaš.

Startne petorke Crvene zvezde i Partizana bez Srba Izvor: MN PRESS

Košarkaški vječiti derbi Crvena zvezda - Partizan u ABA ligi počeo je bez izjednog srpskog igrača u startnim petorkama. Nekad nezamisliva scena postala je nova realnost susreta najvećih srpskih klubova, koji su počeli utakmicu u Beogradskoj areni sa ovim petorkama:

  • Zvezda: Kodi Miler-Mekintajer, Tajson Karter, Džordan Nvora, Semi Odželej, Džoel Bolomboj
  • Partizan: Karlik Džouns, Šejk Milton, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Tonje Džekiri

Ako posmatramo čitave rostere na ovom meču ABA lige, u Zvezdinom su dvojica srpskih igrača - Nikola Kalinić i Ognjen Dobrić, a u Partizanovom četvorica - Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov i Arijan Lakić.

Trener crveno-bijelih Saša Obradović ostavio je van tima plejmejkera Stefana Miljenovića i Dejana Davidovca. U Partizanu odsustvuju kapiten Vanja Marinković i takođe povrijeđeni Mario Nakić.

