Derbi bez Delija i Grobara, Arena poluprazna: Vječiti derbi kakav dugo nije odigran

Vječiti derbi protiče uz prisustvo desetak hiljada gledalaca.

Vječiti derbi Crvena zvezda - Partizan u regionalnoj ABA ligi nije izazvao veliku pažnju među navijačima Zvezde, očigledno fokusiranim isključivo na Evroligu.

Na početku meča tribine nisu bile popunjene kao u Evropi, ni kao u evroligaškim derbijima, a uobičajeno je i to da Delije bojkotuju regionalno takmičenje. Takođe, poznato je da na ABA derbijima nema razmjene karata, pa tako ove nedjelje uveče u hali nema ni Grobara.

U tako neobičnom ambijentu, igra se derbi koji domaćima dolazi dva dana prije mnogo bitnije utakmice protiv Baskonije u Evroligi, a koji Partizanu nosi takmičarski značaj u sklopu borbe za prvo mjesto protiv Dubaija. U ovom trenutku, sa četiri pobjede manje, Zvezda je daleko od vrha i od šanse da ima prednost domaćeg terena kroz plej-of.



