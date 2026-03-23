"Ja sam nervozan? To je vaše mišljenje": Penjaroji zasmetalo jedno pitanje poslije poraza u derbiju

Đoan Penjaroja odgovarao je na pitanja novinara poslije poraza u derbiju i jedno mu je zasmetalo.

Partizan je izgubio od Crvene zvezde u prvom abaligaškom vječitom derbiju (100:96). Bilo je dosta nervoze tokom utakmice, promjena u vođstvu i na kraju je domaći tim slavio. Poslije meča je prvo na konferenciju došao Đoan Penjaroja.

"Čestitam Zvezdi na pobjedi, igrala je bolje od nas u ovoj utakmici. Ponosan sam na to što se moj tim borio do samog kraja, želio je pobjedu. Imali smo probleme u odbrani, Zvezda je sjajno šutirala za dva, a posebno za tri. Nismo kontrolisali odbranu od pika. Primili smo 56 poena u drugom poluvremenu, teško je pobijediti u gostima. Htio sam da pokažemo napredak u odbrani u odnosu na prošli meč. Kontrolisali smo skok. Problem je bila naša odbrana", počeo je Penjaroja.

Sterling Braun je dobio dvije lične, pa tehničku na početku meča i dugo ga nije bilo na meču. Pitali su Španca da li je to uticalo na ishod.

"Svaki igrač je važan, ovo je košarka, derbi. Moramo da poboljšamo kontrolu takvih situacija."

"Ja sam nervozan?"

Nije se dopalo pitanje Penjaroji o tehničkoj grešci koju je dobio i konstataciji da jdeluje nervozno.

"Ja sam nervozan? Jesam li nervozan?", upitao je Penjaroja na španskom svog asistenta Uroša Dragićevića, pa nastavio:

"Ako vi mislite da sam nervozan, onda sam nervozan. Mislim da se slično ponašam u svim mečevima. Ako mislite da sam nervozan, to je vaše mišljenje. Tehničku sam dobio u posljednjem minutu i to zaista nije važno."

Sljedeće pitanje bilo je o tome da je postignuto skoro 200 poena i da je Zvezda odlično šutirala za tri (14/23 što je 61 odsto).

"Da, bolji je bio napad nego odbrana, šutirali su odlično za tri poena. Mnoge trojke su dali tako što su ostali sami, a to dobri skoreri kažnjavaju. Oni su veoma dobar tim."

Đoan Penjaroja besan zbog tehničke

Na kraju su trenera Partizana novinari pitali za nedostatak energije njegovog tima na kraju.

"Malo smo 'mekše' počeli meč, ali sam ponosan na borbu do samog kraja. Igrali smo u gostima, pokazali smo karakter i tim se borio do samog kraja", završio je Penjaroja.

