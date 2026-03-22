Saša Obradović je pred početak vječitog derbija prišao klupi Partizana i tamo se pozdravio sa svima, uz zagrljaj za Mirka Ocokoljića.
Crvena zvezda i Partizan igraju prvi ovosezonski derbi u ABA ligi. Zbog promjene sistema takmičenja dva tima bila su u odvojenim grupama, pa će se večeras u Areni prvi put sastati u ovom takmičenju, a drugi put ukupno računajući i Evroligu.
Meč se igra pred navijačima crveno-bijelih, nema pristalica Partizana, pa je tako izlazak igrača i trenera prošao na očekivan način. Aplauzi za Sašu Obradovića i igrače Zvezde i zvižduci za Đoana Penjaroju i igrače Partizana. Šef struke domaćeg tima je prišao da se pozdravi sa klupom rivala pred početak utakmice.
Prišao je Obradović svima, a poseban momenat imao je sa pomoćnim trenerom Mirkom Ocokoljićem. Njega zagrlio i razmijenili su par riječi. Postoji i poseban razlog za to, pošto je Mirko bio njegov pomoćnik u Monaku. Potom je zagrlio i Uroša Dragićevića koji je takođe bio njegov asistent u francuskom timu.
A, prije pozdrava sa stručnim štabom je imao i srdačan zagrljaj sa Žarkom Paspaljem koga zna iz igračkih dana. Paspalj sada obavlja funkciju sportskog direktora crno-bijelih.
Saša Obradović prišao klupi Partizana: Zagrlio Paspalja, pa onda i dvojicu ljudi koje odlično poznaje