"Bolje izgubiti sada nego kasnije": Karlik Džouns otkrio šta je falilo Partizanu protiv Zvezde

Košarkaš Partizana Karlik Džouns zna da crno-bijele čeka još mnogo mečeva protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Vječiti derbi u ABA ligi opravdao je očekivanja - košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan (100:96) u veoma dobrom okršaju dva najbolja srpska kluba. Utakmica u Beogradskoj areni donijela je mnogo uzbuđenja, nekoliko preokreta i neizvjesnu završnicu u kojoj je tim Saše Obradovića bio nešto mirniji od tima Đoana Penjaroja.

Plejmejker Partizana Karlik Džouns smatra da su sitnice odlučile meč dva najbolja srpska kluba, a pohvalio je i igru Crvene zvezde koja je stigla do trijumfa. Ipak, smatra da je Partizan mogao bolje, pa i da stigne do pobede na ovom meču.

"Pa, neki mali detalji u fazi odbrane. Mislim da smo dobro igrali do posljednje četvrtine. Pojavio se domino efekat u našoj odbrani. Zvezda je dobar tim koji je odigrao dobru utakmicu, ali mislim da smo mi pazili na određene detalje u odbrani, da bi pobijedili na kraju", rekao je Karlik Džouns i dodao:

"Ispalo je teško jer mi nismo uradili dobar posao. To su ti detalji, manjak komunikacije je vodio brojnim otvorenim šutevima Zvezde. Kada imate toliko lakih i oni teški postaju laki".

Pošto će se u narednom periodu igrati još nekoliko mečeva Crvene zvezde i Partizana, Karlik Džouns nije neutješan. Zna da će njegov tim imati priliku da popravi utisak, a reprezentativac Južnog Sudana svjestan je da će biti i mečeva koji imaju daleko veći rezultatski značaj. Njih želi da pobijedi!

"Niko ne voli da gubi. Bolje gubiti sada, nego kasnije.Prihvatićemo ovaj poraz onakav kakav jeste, analiziraćemo i vidjećemo gde stojimo", rekao je Karlik Džouns, jedan od najboljih košarkaša Partizana.

Podsjećamo, dva najtrofejnija srpska kluba odigraće još dva meča u veoma kratkom roku. Slijedi utakmica u Evroligi koja će se takođe igrati pred navijačima Crvene zvezde, a zatim i drugi meč u ABA ligi na kojem će domaćin biti Partizan. Pošto je jasno da će se oba tima boriti za trofej u ABA ligi, mogući su i dodatni mečevi u završnici tog takmičenja, ali i u borbi za šampionsku titulu u Srbiji.

