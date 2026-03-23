"Odakle vam ova slika?": Sale Đorđević ostao u šoku, pa otkrio kako je dobio dozvolu da navija za Partizan

Sale Đorđević vidio je jednu staru fotografiju koja ga je iznenadila. Odmah poslije toga je otkrio kako je počeo da navija za Partizan.

Izvor: Printscreen/YouTube/Gigantes de Basket

Aleksandar Đorđević je legenda srpske i jugoslovenske košarke i čovjek koji je Partizanu čuvenom trojkom donio evropsku titulu 1992. godine. Ko zna kako bi izgledala njegova karijera i da li bi uopšte igrao za crno-bijele da nije imao porodicu koja mu je pomogla i dala mu dozvolu da izabere navijačke boje. Njegov otac Bratislav Đorđević je u dva navrata bio na klupi Crvene zvezde, a jedna fotografija iz tog perioda ostavila je Saleta u šoku.

"Odakle si izvukao ovu fotografiju? Ovo je utakmica iz sezone 1972/1973, šampionat Jugoslavije. Hala Pinki, vječiti derbi. Ovo je zastava Partizana, ja imam pet-šest godina. Izašao je članak u magazinu koji se zvao 'Tempo' i naslov je bio 'Sin protiv oca'. Moj otac je bio glavni trener Crvene zvezde. U tom derbiju je Ljubodrag Simonović, koji je bio velika zvijezda, dao 59 poena i to bez trojki. Izgubili su, Partizan je pobijedio. Sa svojim ocem sam uvijek bio na treninzima, igrao sam sa Zoranom Slavnićem, Draganom Kapičićem, Simonovićem. Bio sam tu klinac koji je sa njima", počeo je Đorđević intervju na španskom za "Gigantes de Basket".

Tada je ispričao nešto što malo ko zna. Kako je od oca i familije dobio dozvolu da bira svoj put.

"Moja porodica mi je dozvolila da budem navijač Partizana, jer je moj deda ubijen 1945. godine i bio je partizan, crnogorski partizan. Ubili su ga. Moja majka se rodila poslije njegove smrti, moja baka je bila žena partizana. Nije tada bilo prodavnica za kupovinu odjeće. Baka je heklala stvari koje su bile crne i bijele. Obukla bi mi to, onda bi me šutnula nogom u zadnjicu i otjerala napolje da se ispred zgrade igram sa drugom djecom. Tamo su bili crveni i bijeli, nisam htio tamo da idem. Išao sam tamo gdje su bili moji prijatelji crno-bijeli. I zato sam postao navijač Partizana, jer je moj kraj bio takav, pun Partizana. Velika, velika slika. Iznenadio si me", priznao je Đorđević.

Una foto muy especial para Sasha Djordjevic y un recuerdo que es historia del baloncesto serbio



Derbi de Belgrado, él apoyando a Partizan, su padre entrenando a Estrella Roja



Medalje sa reprezentacijom i uspjesi sa klubovima

Trebalo bi previše vremena da se nabroje svi uspesi Saleta Đorđevića, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou. Igrao je u karijeri za Partizan, Armani, Fortituto Bolonju, Portland, Barselonu, Real, Skavolini i završio je u Armaniju. Pored evropske titule sa crno-bijelima osvojio je tri FIBA Kupa Koraća, tri titule u španskoj ligi, dva puta je bio šampion Jugoslavije i dva puta osvajač Kupa Jugoslavije. Bio je i MVP Eurobasketa 1997. godine.

U trenerskoj karijeri je radio u Armaniju, Trevizu, Panatinaikosu, Bajernu, Virtusu, Fenerbahčeu, a vodio je reprezentacije Srbije i Kine. U igračkoj karijeri je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti, zlato na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj, tri zlata na Eurobasketu (1991, 1995. i 1997.) i bronzu na šampionatu Evrope (1987. godine). Kao selektor "orlova" je osvojio tri srebrne medalje - na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru (2016. godine), Svjetskom prvenstvu u Španiji (2014.) i Eurobasketu 2017. godine.

