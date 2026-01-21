logo
Saša Đorđević pregovara sa ruskim klubom?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Legendarni selektor reprezentacije Srbije navodno u pregovorima sa Zenitom.

Aleksandar sasa djordjevic odlazi u rusiju u zenit Izvor: Meng Yongmin / Xinhua News / Profimedia

Srpski košarkaški stručnjak Aleksandar Saša Đorđević (58) pregovara sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Prema pisanju ruskog novinara Artjoma Komarova, Đorđević je trenutno najbliži trenerskoj poziciji na kojoj je trenutno selektor reprezentacije Slovenije, Aleksander Sekulić (47).

Isti izvor iz Rusije tvrdi da je Đorđević u prednosti u odnosu na dva protivkandidata, uz podsjećanje da srpski stručnjak nije vodio tim od 2024. godine. Tada se rastao sa reprezentacijom Kine, čiji je bio selektor od 2022. do 2024.

Đorđević je poslije velike igračke karijere postao trener 2006. godine i najveće uspjehe ostvario je na klupi reprezentacije Srbije. Predvodio je "orlove" do finala Olimpijskih igara u Riju, Svjetskog prvenstva u Španiji 2014. i Evropskog prvenstva 2017. godine.

Poslije selektorskog mandata u Srbiji, od 2013. do 2019, Đorđević je vodio Panatinaikos, Bajern, Virtus i Fenerbahče, a potom je prihvatio poziv iz Azije da se vrati selektorskom poslu. Sada je po svemu sudeći pred njim povratak u klupsku košarku.

(MONDO)

Tagovi

Aleksandar Đorđević Zenit

