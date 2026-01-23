Aleksandar Đorđević odbio Ruse: Legendarni košarkaš ne žuri sa povratkom u klupsku košarku

Legendarni košarkaš, a sada trener, Aleksandar Saša Đorđević odbio je ponudu Zenita.

Izvor: MN PRESS

U prethodnim danima pojavila se informacija da Zenit iz Rusije razmatra Aleksandra Đorđevića kao novo rješenje na mjestu šefa stručnog štaba, ali do saradnje za sada neće doći. Slavni košarkaš i bivši selektor reprezentacije Srbije odbio je ponudu iz Sankt Peterburga.

Prema navodima ruskog novinara Artema Komarova, legenda jugoslovenske košarke odlučila je da odbije ponudu kluba. U Zenitu važnu ulogu ima Sani Bećirović, Đorđevićev blizak prijatelj i aktuelni tim menadžer, pa je interesovanje ruskog kluba bilo i očekivano. Ipak, Zenit će morati da potraži druga rješenja na trenerskoj klupi.

Kako se navodi, u igri su još dvojica srpskih stručnjaka, ali njihova imena za sada nisu otkrivena. Takođe, nije isključena mogućnost da Zenit u narednom periodu pokuša da poboljša ponudu i ponovo stupi u kontakt sa Đorđevićem.

Podsetimo, klub je nedavno prekinuo saradnju sa Aleksandrom Sekulićem, aktuelnim selektorom Slovenije.

Aleksandar Đorđević nije vodio tim od 2024, kad je posljednji put bio na klupi reprezentacije Kine, koju je vodio od 2022. Nakon izuzetno uspješne igračke karijere, Aleksandar Đorđević je trenerskim poslom počeo da se bavi 2006. godine, a najveće rezultate ostvario je kao selektor reprezentacije Srbije. Vodio je „orlove“ do srebrnih medalja na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, Svjetskom prvenstvu u Španiji 2014. godine i Evropskom prvenstvu 2017.

Po završetku selektorskog mandata u Srbiji, koji je trajao od 2013. do 2019. godine, Đorđević je radio u Panatinaikosu, Bajernu, Virtusu i Fenerbahčeu. Nakon toga je prihvatio angažman u Aziji i vratio se radu sa reprezentacijom, dok je sada, po svemu sudeći, pred njim novi povratak klupskoj košarci.

