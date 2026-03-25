Miško Ražnatović i Partizan će opet za pregovarački sto: Dvejn Vašington je sada njegova briga

Miško Ražnatović potvrdio glasine i ozvaničio saradnju preko društvenih mreža.

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović objavio je i zvanično da je košarkaš Partizana Dvejn Vašington njegov novi klijent. Američki bek je trenutno van terena zbog ozbiljne povrede i evroligaška sezona je za njega završena.

Vašington ima ugovor sa crno-bijelima do kraja sezone, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će teći pregovori između dveju strana.

"Najbolji strijelac ABA lige Dvejn Vašington je naš novi klijent", napisao je Ražnatović na društvenim mrežama.

The leading scorer of Aba league, Duane Washinghton Jr. is our new client!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)March 25, 2026

Vašington je ove sezone odigrao 23 utakmice za Partizan i prosječno je bilježio učinak od 14,9 poena, 2,5 asistencija i 1,5 skokova po utakmici.

Miško Ražnatović vodi brigu o karijeri još trojice igrača u taboru crno-bijelih, u pitanju su Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović koji je nedavno potpisao prvi profesionalni ugovor.

