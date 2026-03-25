Povratak heroja u Partizan? Prioritet Bogdanović, na vrhu liste i imena koja su Grobari dugo čekali

Imena koja su proslavila razna razdoblja Partizana u posljednjih 10 i kusur godina, možda bi ponovo mogla da obuku dres slavnog kluba. Naravno, u pitanju su miljenici Grobara Bogdan Bogdanović, Jan Veseli i Žofri Lovernj

Postoje imena koja su obilježila blisku istoriju Partizana. Među njima najzvučnija su kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, potom bivši kapiten partizana Žofri Lovernj i dijete crno-bijelih Jan Veseli. Svima njima Parni valjak je u srcu, želja da se vrate u klub oduvijek je postojala, a da li je bila realna? Sve glasnije priča se o povratku trojice koji su miljenici Grobara.

Možda bi najrealniji bio povratak Francuza Žofrija Lovernja. Karijera u Partizanu je bivšem centru crno-bijelih donijela mnogo toga, između ostalog naučio je i srpski jezik, a saradnja sa Duškom Vujoševićem i ljubav navijača unaprijedili su ga i u prvog stranca kapitena. Doduše, bio je zamjenik kapitena, ali funkcija koju je imao pored terena i na samom terenu, jasno je govorila da je vrlo važan igrač Parnog valjka.

Prema saznanjima Mocart spota, Partizan je spreman da vrati Francuza u tim. To bi, između ostalog, značilo da se i dio identiteta, dio prošlosti vraća u klub. Lovernj ne krije da bi volio da ponovo obuče dres Partizana, a skandiranje "Jedan je Žofri kapiten", samo je potpalilo maštu navijača.

"Dovoljan je poziv da bih se vratio. Ostoja Mijailović me želi, kao i mnogi drugi ljudi. Vidjećemo, pričao sam više puta da želim karijeru da završim ovdje. Zvali su me i prije početka sezone, Ostoja me je želio, nije se ostvarilo. Bilo je poziva i tokom sezone, ali nisam mogao Kuvajt da napustim. To su razlozi. Ne znam da li će se desiti na ljeto. Učim srpski i hoću da živim ovdje kad završim karijeru", rekao je Lovernj poslije utakmice Partizan - ASVEL u Beogradskoj areni.

Ko bi još mogao da se vrati u Partizan?

Osim Žofrija Lovernja, spisak imena je poduži, ali ostaje pitanje da li je i moguć? Na spisku se nalaze Aleksa Avramović, Alen Smailagić. Doskorašnji centar Partizana mogao bi da napusti Virtus u kojem mu ugovor ističe na kraju sezone, s druge strane Avramović ima stabilnu situaciju, te je njegov povratak u Humsku malo moguć u ovom trenutku.

Tu je i Jan Veseli, koji na kraju sezone napušta Barselonu. Možda nije domaći igrač, pošto je riječ o Čehu, ali Veseli je jedan od najomiljenijih igrača, a s obzirom na to da je evropsku karijeru počeo da gradi u Humskoj, postoji šansa da bi od iste mogao da se oprosti baš u Beogradu.

Ujedno, Partizan će još jednom pokušati da dovede Vladimira Lučića. Mada je bivši kapiten crno-bijelih istakao da se sa Bajernom lako dogovorio, da je njegov stil života vrlo vezan za Minhen, šanse su vrlo male. I kad je Bajern u pitanju, nije samo Lučić na meti, već i Nenad Dimitrijević. Makedonski košarkaš i ranije se dovodio u vezu sa Parnim valjkom, posebno jer nikad nije krio da je navijač Partizana.

Imena o kojima se od polusezone glasno priča su Dušan Miletić i Nikola Tanasković. Dvojac koji je ponikao u Partizanu, trebalo bi da se ponovo vrati u Humsku i tako ojačaju bazu domaćih igrača.

Da li će se Bogdan Bogdanović vratiti u Partizan?

Bogdanović je već nekoliko puta istakao da bi želio da se vrati u Partizan, ali samo pod uslovom da je u dobroj formi i da je spreman da pomogne ekipi. I nema sumnje, kapiten Orlova biće prioritet crno-bijelih, ali... Bogdanoviću nedostaje još jedna NBA sezona da bi ostvario potpunu penziju u najjačoj ligi na svijetu, pa će zbog toga misija kluba biti vrlo teška. S druge strane, smanjena minutaža u Klipersima, možda bi otvorila put ka Beogradu?

Još jedno NBA pojačanje bi moglo da dođe u Partizan. Dante Egzum koji je brzo i lako osvojio srca Grobara. Zdravstveno stanje Australijanca najpre mora biti provjereno. s obzirom na to da je Egzum u posljednjih nekoliko godina mučio muku sa brojnim povredama i operacijama.

I tu nije kraj, Partizan ima još jedan prioritet - zadržati Karlika Džounsa. Jasno je koliko je povreda plejmejkera uticala na crno-bijele, jer je vrlo vjerovatno da bi čitava sezona izgledala drugačije da nije bilo tromesječnog odsustva Karlika. Već se govorilo o tome da li će talentovani reprezentativac Južnog Sudana ostati u Humskoj. Ako je do njega - želi, ako je do kluba - i on želi. Kako se posljednjih dana govori, pregovori su u toku, a klub će učiniti sve da zadrži najboljeg igrača u timu.

Dakle, Partizan bi još jednom mogao da ima gotovo čitavu rekonstrukciju tima.