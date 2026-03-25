"Od žrvenog jarca do čovjeka koji mijenja stvari": Španci bruje o Đoanu Penjaroji i Partizanu

Španski stručnjak Đoan Penjaroja potpuno je preokrenuo situaciju u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

Španski trener Đoan Penjaroja izrastao je u tihog heroja Partizana. Crno-bijeli su vezali četiri pobjede u Evroligi, u ABA ligi su na prvoj poziciji i još uvijek imaju šansu da spasu sezonu koja je prijetila da se završi katastrofalno. Penjaroja je stigao u Humsku u najgorem mogućem momentu, nije imao podršku navijača, ali nije mu trebalo mnogo vremena da zaduži poštovanje među Grobarima.

Osim u srpskoj javnosti, o Penjaroji bruje i Španci koji mu odaju priznanje za sve ono što je do sada uradio u Beogradu. Ugledni "As" mu je posvetio tekst u kome piše da je prešao put od "žrtvenog jarca" do čovjeka koji mijenja stvari.

"Arhitekta ovog vaskrsenja nije niko drugi do Đoan Penjaroja. Trener je postao žrtveni jarac za tešku situaciju u Barseloni i otpušten je u novembru kako bi se napravilo mjesta za Ćavija Paskala, koji se vratio u bivši klub da samo djelimično poboljša situaciju: finansijsko stanje kluba je užasno, a tim je kakav jeste. U međuvremenu, Penjaroja je nepravedno osuđen na egzil, pošto nije bio ni rješenje za Barsu, niti njen problem. Uputio se u Beograd, gdje je legendarni Željko Obradović naglo podnio ostavku, a zatim odbio da sarađuje sa sadašnjom upravom, uprkos molbama navijača. Teška situacija za španskog trenera, koji je bio nasljednik legendarnog tima u nemogućem vremenu“, piše pomenutu izvor.

Nije se plašio odgovornosti i precrtao je prvu zvijezdu tima Džabarija Parkera, a onda i razjasnio situaciju sa mladim Fincem Mikom Murinenom.

"Penjarojine prve sedmice su bile izuzetno teške, a navijači su čak zahtjevali njegovu ostavku samo tri nedjelje pošto je preuzeo posao. Trener je to odbio, usred svađe sa Džabarijem Parkerom, sa kojim se već sukobio u Barsi, a koji je sada u Huventudu. Takođe je uputio prikrivene kritike mladom Miki Murinenu. Nije bilo važno: vjeran formi, trener je ostao pri svom stavu, kao pneumatski čekić, odbijajući da dozvoli da sezona bude katastrofa nakon što je napustio dva različita tima za samo nekoliko mjeseci. I uspio je da popravi nešto što je izgledalo nemoguće, veoma pozitivan razvoj događaja iako je ostalo još nekoliko nedjelja do kraja sezone".

Situacija u Humskoj sada izgleda potpuno drugačije nego u decembru poslije odlaska Željka Obradovića.

"Tim dobro funkcioniše i uživa. A navijači, uvijek lojalni, ponovo su se povezali sa ekipom koja je očigledno uz njih. Ono što nije funkcionisalo sa legendarnim trenerom (Željkom Obradovićem, op.au), koji je bio nezadovoljan pravcem kluba, jeste saradnja sa Kataloncem. I Partizan to osjeća: četiri uzastopne pobjede u Evroligi, šest u posljednjih sedam utakmica. Stvari su se promijenile, a Penjaroja je odigrao ulogu u tome. Uprkos svim očekivanjima, trener mijenja stvari", zaključuje As.

