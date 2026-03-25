Brajan Angola je poslije poraza Asvela od Partizana istakao da bi voleo jednog dana opet da obuče crno-bijeli dres.

Partizan je poslije dramatične završnice uspio da slomi Asvel u Beogradskoj areni (79:78). Na tom meču je aplauzima i ovacijama dočekan Žofri Lovernj, ali je na parketu bio još jedan bivši igrač crno-bijelih - Brajan Angola (31). Ubacio je 9 poena nekadašnjem timu.

"Bila je teška utakmica, uvijek je teško kada igrate protiv Partizana i pred ovom publikom. Nismo se snašli u posljednja tri minuta, pravili smo previše faulova, oni su imali dosta penala, slobodna bacanja su dio mečeva", kaže Angola.

"Volio bih da se vratim u Partizan": Bivši igrač im se otvoreno nudi, a mnogi su ga već zaboravili

Naglašava da i dan-danas ima dobre odnose sa fanovima srpskog kluba.

"Bilo je lijepo, stvarno. Još uvijek mi fanovi pišu poruke, pišu da me vole, osjetio sam njihovu energiju. Pričao sam i sa nekim navijačima koji su bili iza naše klupe. Partizan mi je uvijek u srcu i lepo je vratiti se. Ovaj tim je imao dosta oscilacija i probleme sa povredama, teško je u Evroligi, ima mnogo utakmica. Nije lako, moraju da počnu opet od sljedeće sezone.

"Volio bih da se vratim"

Kolumbijski košarkaš je 2019. godine došao u Evropu, potpisao za Ostende, pa je proveo dio sezone u Partizanu koja je bila naglo prekinuta. Tražio je mjesto u Evropi kroz mnoge timove (Ironi Nes Zijona, AEK, Galatasaraj, Karšijaku, Hapoel, Turk Telekom i Gran Kanariju). Prošao je sve to i konačno zaigrao u Evroligi.

"Osjećam se sjajno. Počeo sam u Gran Kanariji, tamo nije išlo iz nekog razloga, rekli su mi da žele da odem i to sam i uradio. Našao sam dom u Asvelu, daju mi samopouzdanje ovdje. Moramo da dobijamo još mečeva, ovdje sam i htio sam da pokažem da mi je tu mjesto."

Odigrao je 10 mečeva za francuski tim u elitnom takmičenju i to sa dosta dobrim brojkama (14,1 poen, 3,6 asistencija i 3,4 skokova. Ne krije da bi jednog dana ponovo da obuče crno-bijeli dres.

"Naravno da bih volio da se vratim. Partizan je bio moj prvi veliki tim u Evropi. Nisam imao priliku da se pokažem kako treba jer je to bila kovid sezona. Bilo je teško, volio bih jednog dana da se vratim. Nisam se dugo zadržao, radio sam sa Trinkijerijem, lijepo smo igrali, pamtim meč protiv Budućnosti kada su konačno navijači mogli da se vrate i bilo je 20.000 ljudi, bilo je sjajno", zaključio je Angola.