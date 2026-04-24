Kajl Olmen dolazi a Dvejn Vašington napušta Partizan?

Sve je jasnije da je Partizan doveo Kajla Olmena da zameni Dvejna Vašingtona, a ne da zaigraju zajedno.

Kajl Olmen iz Turk Telekoma trebalo bi da bude prvo veliko pojačanje KK Partizan za narednu sezonu. I dalje se čeka zvanična potvrda, ali svi relevantni izvori potvrdili su da će Olmen uskoro obući crno-bijeli dres, dok nije bilo ni demantija njegovog agenta Miška Ražnatovića kome nije strano da reaguje u ovakvim situacijama.

Očekuje se da Olmen potpiše na dvije godine s Partizanom, a pravo je pitanje - da li dolazi kao zamjena za nekog od postojećih igrača u rosteru crno-bijelih ili kao dodatak timu za narednu sezonu?

Prema informacijama "Mozzart Sporta", pretpostavlja se da dolazak Kajla Olmena znači odlazak Dvejna Vašingtona. Amerikanac sa njemačkim papirima je dvije sezone u Partizanu i njegova uloga je išla "malo gore, malo dole". Bez njega u timu, Partizan je čak bilježio najbolje rezultate ovog proljeća i pretpostavka je da Đoan Penjaroja nije tražio da "mora da ostane", dok je promjena agenta tokom sezone takođe indikativna (sad je kod Miška Ražnatovića) i govori da je i Vašington rad da promijeni sredinu.

Vašingtonu ističe ugovor i Partizan mu najvjerovatnije neće ponuditi novi, kao što je Karliku Džounsu, pošto se pretpostavlja da će Amerikanac tražiti značajno povećanje plate poslije ove sezone.

Dvejn Vašington je ove sezone u Evroligi prosječno postizao 14,9 poena po meču, uz 2,5 asistencija.

Ko je Kajl Olmen?

U pitanju je košarkaš koji od prošle godine igra za reprezentaciju Crne Gore i koji je već dugo u Evropi. Rođen je 1997. godine i studirao je u Kaliforniji, a potom 2019. godine nije izabran na NBA draftu. Oprobao se potom u grčkom Lavriju, letonskoj Rigi, pa Parizu, Darušafaki, da bi zatim dvije godine nosio dres Bešiktaša. Poslije toga je otišao u Turk Telekom i u njemu napravio sjajne rezultate ove sezone.

Nastupajući u Evrokupu prosječno je bilježio 14,3 poena, 3,6 skokova i 2,4 skoka po meču, a njegova ekipa stigla je do polufinala ovog takmičenja gdje ju je zaustavio Burg.

