Šta se čeka u Partizanu? Pregovori nisu ni počeli, a za Vašingtona se već raspuju u Evroligi

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington mogao bi da napusti Humsku na kraju sezone kada mu ističe ugovor.

Izvor: MN PRESS

I dalje je neizvjesna sudbina Dvejna Vašingtona u Partizanu. Očigledno ni uprava ni igrač nisu sigurni da li je produžetak saradnje najbolja opcija, u suprotnom bi sve već bilo riješeno. Američki bek je tokom ove sezone imao najbolje brojke u crno-bijelom taboru, ali njegov individualni učinak nije previše pomogao timu koji je ostao van plej-in zone i doživio neke od najtežih poraza u istoriji kluba.

Vašington je proglašen za najboljeg strijelca u ABA ligi, a postao je i rekorder regionalnog takmičenja kada je postigao nevjerovatnih 48 poena. Njemu ugovor ističe na kraju sezone i više puta se spekulisalo o njegovom odlasku...

Prema informacijama "Mozzartsporta", interesovanje za njegove usluge je pokazala Olimpija Milano, dok još uvijek sa svojim agentom Miškom Ražnatovićem nije pregovarao sa Partizanom o ostanku.

Kajl Olmen zamjena za Vašingtona?

Uveliko se piše o Kajlu Olmenu iz Turk Telekoma kao o novom igraču Partizana i on bi upravo mogao da stigne kao zamjena za Vašingtona. Njegov agent je takođe Miško Ražnatović koji obično demantuje ovakve navode, ali ovog puta se nije oglasio. Čak su se pojavile informacije da će potpisati dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima, što do sada nije ozvaničeno.

Vašington je ove sezone bilježio prosječno 14,9 poena na 23 nastupa u Evroligi, a kada je upitan o svojoj bućnosti rekao je da će donijeti odluku na kraju sezone.

"Ovo mi je prvi put da ulazim u situaciju slobodnog igrača u Evropi. Ipak, trenutno sam fokusiran isključivo na takmičenje i na ono što je pred nama. Imamo priliku da osvojimo još dva trofeja, domaće prvenstvo i ABA ligu i to je ono što nas motiviše. Daću sve od sebe da doprinesem timu, a o budućnosti ću razmišljati kasnije", rekao je Vašington, a zatim dobio pitanje da li će odluku donijeti na kraju sezone: "Ne mogu sada da dam konkretan odgovor na to pitanje, ali vjerovatno će tako biti."