KLS je izrekla novčane kazne za utakmice polufinala i finala Fajnal-fora u Nišu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaška liga Srbije je dobila istorijskog šampiona, pošto je Spartak iz Subotice osvojio trofej, i to je prvi put od osamostaljenja Srbije da neki drugi klub osim Crvene zvezde i Partizana bude na pobjedničkom postolju. Disciplinska komisija je imala dosta posla, a sada su poznate tačne sankcije za učesnike Fajnal-fora u Nišu.

Najburnije je bilu u polufinalnom duelu između Partizana i FMP-a kada su isključena obojica trenera. Penjaroja i Nikitović će morati da plate po 22.800 dinara zbog dvije tehničke greške.

Partizan je kažnjen i kao tim, pa će morati da odriješi kesu zbog ispada navijača. Crno-bijeli su kažnjeni sa 240.000 dinara zbog ubacivanja tvrdih predmeta na teren, kao i sa 360.000 dinara zbog nesportskog i neprimerenog ponašanja publike, što je ukupno 600.000 dinara.

Vidi opis Partizan mora da plati 600.000, kažnjen i Penjaroja: Ovo je epilog haosa u Nišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

U drugom polufinalu su snage odmjerili Spartak i Crvena zvezda, ali tu nije bilo elemenata za sankcije.

Što se tiče finala, košarkaš FMP-a Filip Barna kažnjen je sa 14.4000 dinara zbog tehničke greške, dok će Vladimir Jovanović morati da plati 36.000 dinara jer je na konferenciju za štampu "došao neprikladno odjeven". Ova konstatacija se odnosi na klupski duks u kome se pojavio pred medijima.