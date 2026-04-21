Sve je gotovo: Fenerbahče oteo pojačanje Crvenoj zvezdi

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
KK Crvena zvezda moraće da potraži pojačanje na poziciji plejmejkera na drugom mjestu.

Fenerbahče doveo plejmejkera Baskonije Trenta Foresta Izvor: Walter Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Crvena zvezda navodno je bila zainteresovana za dovođenje plejmejkera Baskonije Trenta Foresta, ali će prema informacijama poznatog novinara iz Turske Jagiza Sabunčoglua, on završiti u redovima Fenerbahčea. Amerikancu ističe ugovor sa timom iz Vitorije ovog leta i spreman je za novo poglavlje u karijeri.

U priči se spominjao i Makabi iz Tel Aviva, ali očigledno je Šarunas Jasikevičijus diktirao uslove. Forest je jedina svijetla tačka Baskonije ove sezone i prosječno bilježi 10,9 poena, 4,5 asistencija i 2,8 skokova po meču.

Za sada nisu poznati detalji dogovora, ali istanbulski velikan je već krenuo sa formiranjem tima za narednu sezonu, iako ih tek očekuju borbe u plej-ofu.

Prema navodima istog izvora, u Istanbul će stići i reprezentativac Litvanije i aktuelni član Ritasa Ignas Sargijunas.

Pažnju je privukao nestvarnom partijom protiv Lietkabelisa kada je postigao 43 poena šutiravši  - 14/15 za dva poena, 9/9 za tri poena, 6/6 slobodna bacanja.

Možda će vas zanimati

