Sve je gotovo: Fenerbahče oteo pojačanje Crvenoj zvezdi

KK Crvena zvezda moraće da potraži pojačanje na poziciji plejmejkera na drugom mjestu.
KK Crvena zvezda navodno je bila zainteresovana za dovođenje plejmejkera Baskonije Trenta Foresta, ali će prema informacijama poznatog novinara iz Turske Jagiza Sabunčoglua, on završiti u redovima Fenerbahčea. Amerikancu ističe ugovor sa timom iz Vitorije ovog leta i spreman je za novo poglavlje u karijeri.
U priči se spominjao i Makabi iz Tel Aviva, ali očigledno je Šarunas Jasikevičijus diktirao uslove. Forest je jedina svijetla tačka Baskonije ove sezone i prosječno bilježi 10,9 poena, 4,5 asistencija i 2,8 skokova po meču.
Za sada nisu poznati detalji dogovora, ali istanbulski velikan je već krenuo sa formiranjem tima za narednu sezonu, iako ih tek očekuju borbe u plej-ofu.
Fenerbahçe Beko, Baskonia forması giyen Trent Forrest ile anlaşma sağladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu)April 21, 2026
Prema navodima istog izvora, u Istanbul će stići i reprezentativac Litvanije i aktuelni član Ritasa Ignas Sargijunas.
Pažnju je privukao nestvarnom partijom protiv Lietkabelisa kada je postigao 43 poena šutiravši - 14/15 za dva poena, 9/9 za tri poena, 6/6 slobodna bacanja.