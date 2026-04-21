Zvezda je precrtala Motiejunasa? Nije ni u Barseloni, a više ni u Beogradu

Iskusni centar iz Litvanije nije u sastavu za večerašnji meč Zvezde protiv Barselone (20.45) niti je trenutno u Beogradu.

Izvor: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već neko vrijeme Donatas Motiejunas nije u planovima trenera Saše Obradovića i jasno je da se saradnja neće nastaviti u narednoj sezoni, a možga bi mogla i ranije da se završi. Prema posljednjim informacijama iz Litvanije, Motiejunas je otišao iz Beograda u rodnu zemlju, zajedno sa ličnim trenerom Virginijusom Mikalauskasom, sve dok je ekipa u Barseloni.

Prema navodima litvanskih medija, Motiejunas nije želio da komentariše aktuelnu situaciju u Crvenoj zvezdi dok još traje sezona, posebno jer slijede ključni dueli u Evroligi, kako ni na koji način ne bi poremetio svoju ekipu.

Ipak, iz ovoga je jasno da je "precrtan" u Crvenoj zvezdi pošto su drugi igrači dobili prednost na mjestu centra. U posljednje vrijeme najčešće smo na terenu viđali Bolomboja, Rivera i Izundua, čak je i Moneke igrao na "petici", dok je Motiejunas jednostavno ipak bio prekobrojan.

Svoju ulogu je fantastično odradio na početku sezone kada je pojačao centarsku liniju i pomogao Saši Obradoviću da "smiri" cijeli tim nakon lošeg početka kod Janisa Sferopulosa.

Prvobitno je došao na tri mjeseca, zatim je to produženo do kraja sezone, ali s povratkom svakog novog igrača poslije povrede - tako je i njegova uloga bivala manja. Tokom februara i marta to je bilo jasno izraženo, dok u aprilu nije ni izlazio na parket u opremi Crvene zvezde.

U Evroligi je biljležio 6,1 poen i 1,8 skokova po utakmici za prosječno 12,5 minuta na parketu, dok je u ABA ligi na prosjeku od 8,3 poena, 3,5 skokova i 1,2 asistencije, uz tek nešto veću minutažu.

