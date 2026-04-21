logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda je precrtala Motiejunasa? Nije ni u Barseloni, a više ni u Beogradu

Dragan Šutvić
0

Iskusni centar iz Litvanije nije u sastavu za večerašnji meč Zvezde protiv Barselone (20.45) niti je trenutno u Beogradu.

Da li Donatas Motiejunas odlazi iz Crvene zvezde Izvor: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već neko vrijeme Donatas Motiejunas nije u planovima trenera Saše Obradovića i jasno je da se saradnja neće nastaviti u narednoj sezoni, a možga bi mogla i ranije da se završi. Prema posljednjim informacijama iz Litvanije, Motiejunas je otišao iz Beograda u rodnu zemlju, zajedno sa ličnim trenerom Virginijusom Mikalauskasom, sve dok je ekipa u Barseloni.

Prema navodima litvanskih medija, Motiejunas nije želio da komentariše aktuelnu situaciju u Crvenoj zvezdi dok još traje sezona, posebno jer slijede ključni dueli u Evroligi, kako ni na koji način ne bi poremetio svoju ekipu.

Ipak, iz ovoga je jasno da je "precrtan" u Crvenoj zvezdi pošto su drugi igrači dobili prednost na mjestu centra. U posljednje vrijeme najčešće smo na terenu viđali Bolomboja, Rivera i Izundua, čak je i Moneke igrao na "petici", dok je Motiejunas jednostavno ipak bio prekobrojan.

Svoju ulogu je fantastično odradio na početku sezone kada je pojačao centarsku liniju i pomogao Saši Obradoviću da "smiri" cijeli tim nakon lošeg početka kod Janisa Sferopulosa.

Prvobitno je došao na tri mjeseca, zatim je to produženo do kraja sezone, ali s povratkom svakog novog igrača poslije povrede - tako je i njegova uloga bivala manja. Tokom februara i marta to je bilo jasno izraženo, dok u aprilu nije ni izlazio na parket u opremi Crvene zvezde.

U Evroligi je biljležio 6,1 poen i 1,8 skokova po utakmici za prosječno 12,5 minuta na parketu, dok je u ABA ligi na prosjeku od 8,3 poena, 3,5 skokova i 1,2 asistencije, uz tek nešto veću minutažu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC