Ovo je Zvezdin plan za Kevina Pantera: Saša Obradović "nacrtao" igračima taktiku za Barselonu

Goran Arbutina
Trener Crvene zvezde Saša Obradović detaljno otkrio taktički plan svog tima za Barselonu. Evo šta crveno-bijeli moraju da urade.

Saša Obradović najava Barselona - Crvena zvezda Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC/Alejandro Garcia

Trener Crvene zvezde Saša Obradović prošao je sa novinarima detaljnu pripremu utakmice protiv Barselone i naglasio stvari koje njegov tim mora da uradi u utorak. Prema njegovoj ocjeni, ako sve zacrtano ostvari, Zvezda može da se nada pobjedi i plasmanu u sljedeću fazu plej-ina.

Za početak, Obradovićev tim mora dobro analizira svoj dramatični poraz od Barselone u gostima od kraja marta.

"Učili smo iz prethodne utakmice, koju smo nedavno igrali u Blaugrani. Izgubljene lopte su nas koštale, naivnost u pravljenju faulova na kraju utakmice i što je najviše smetalo - nismo uvijek najbolje nalazili najbolje 'mismeč' situacije, u preuzimanju mogli smo da ubacujemo lopte i 'unutra'. Neke igrače koje je trebalo da 'gađamo' smo promašili, a u nekim fazama selekcija šuta nije bila najbolja. Pod svim tim okolnostima imali smo produžetak, mogli da prelomimo, pobijedimo. Sve te stvari moraju mnogo bolje da se igraju. Ekipa sa velikim očekivanjima uvijek mora da ima dobra rešenja, pogotovo kada je utakmica 'na liniji'", rekao je Zvezdin trener na treningu u ponedjeljak.

"Kevina Pantera da branimo iz blokova"

Crveno-bijeli su krajem marta pali posle produžetka, 92:88.

"Moramo da imamo jaku odbrambenu agresivnost, dobro rađene stvari poput zagrađivanja koša. U prvoj utakmici smo prilično dobro branili njihovu tranziciju i iz ofanzivnih grešaka dali smo im neke poene. To mora da se nekako kontroliše. Bila je solidna tada odbrana na Kevinu Panteru pri izlasku iz blokova", rekao je Obradović.

Jednu stvar je istakao kao ključnu u odbrani od Barselone.

"Najvažnija je njihova igra na niskom postu. To im je trećina igre, a možda i više od toga. Igra na niskom postu kroz Vila Klajburna, Tornikea Šengeliju, malo je tu i Đoel Para. To su stvari za koje moramo da se spremamo da ih dobro branimo. Nešto će biti individualno, nešto timski, ali moramo biti dobro povezani", naglasio je Zvezdin trener.

Utakmica sezone Barselona - Zvezda počeće u utorak u 20.45 časova.

