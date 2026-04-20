logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga odredila ko sudi Crvenoj zvezdi u Barseloni

Goran Arbutina
0

Glavni arbitar meča Barselone i Crvene biće njemački sudija Robert Lotermozer, kojeg navijači crveno-bijelih ne vole.

Evroliga odredila sudije za meč Barselona Crvena zvezda Izvor: Profimedia/Swen Pförtner/dpa

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su 10. mjesto u ligaškom delu Evrolige, što znači da drugu godinu uzastopno takmičenje nastavljaju u plej-inu. Ovog puta ih čeka gostovanje Barseloni koja je uz isti odnos pobeda i poraza zauzela devetu poziciju, a pobjednik tog meča moraće da trijumfuje još jednom kako bi se domogao četvrtfinala.

Meč između Barselone i Crvene zvezde igraće se u utorak (20.45), a Evroliga je saopštila koji arbitri će dijeliti pravdu na tom meču. Posao je povjeren trojici iskusnih i dobro poznatih sudija - glavni arbitar biće Nijemac Robert Lotermozer, a pomagaće mu Francuz Mehdi Difala i Litvanac Gitis Vilijus.

Navijačima Crvene zvezde vjerovatno se neće dopasti ovakvo delegiranje, jer uspomene na dijeljenje pravde Robert Lotermozera i nisu baš pozitivne! Upravo je njemački arbitar bio na terenu kada su se prije dvije godine sastavi Crvena zvezda i Barselona, a Evroliga nakon utakmice saopštila da je napravljeno čak sedam krupnih grešaka!

Između ostalog, Lotermozer je gledao snimak sporne situacije kada nije imao pravo to da uradi, a većina njegovih pogrešnih odluka išla je na štetu srpskog predstavnika u Evroligi. Ipak, Lotermozer pripada elitnom društvu evropskih sudija, baš kao i njegove kolege Difala i Vitijus. Sva trojica imaju ogromno iskustvo, a prošle sezone dijelili su pravdu i na Fajnal-foru Evrolige.

Tagovi

KK Barselona KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC