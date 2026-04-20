Evroliga odredila ko sudi Crvenoj zvezdi u Barseloni

Glavni arbitar meča Barselone i Crvene biće njemački sudija Robert Lotermozer, kojeg navijači crveno-bijelih ne vole.

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su 10. mjesto u ligaškom delu Evrolige, što znači da drugu godinu uzastopno takmičenje nastavljaju u plej-inu. Ovog puta ih čeka gostovanje Barseloni koja je uz isti odnos pobeda i poraza zauzela devetu poziciju, a pobjednik tog meča moraće da trijumfuje još jednom kako bi se domogao četvrtfinala.

Meč između Barselone i Crvene zvezde igraće se u utorak (20.45), a Evroliga je saopštila koji arbitri će dijeliti pravdu na tom meču. Posao je povjeren trojici iskusnih i dobro poznatih sudija - glavni arbitar biće Nijemac Robert Lotermozer, a pomagaće mu Francuz Mehdi Difala i Litvanac Gitis Vilijus.

Navijačima Crvene zvezde vjerovatno se neće dopasti ovakvo delegiranje, jer uspomene na dijeljenje pravde Robert Lotermozera i nisu baš pozitivne! Upravo je njemački arbitar bio na terenu kada su se prije dvije godine sastavi Crvena zvezda i Barselona, a Evroliga nakon utakmice saopštila da je napravljeno čak sedam krupnih grešaka!

Između ostalog, Lotermozer je gledao snimak sporne situacije kada nije imao pravo to da uradi, a većina njegovih pogrešnih odluka išla je na štetu srpskog predstavnika u Evroligi. Ipak, Lotermozer pripada elitnom društvu evropskih sudija, baš kao i njegove kolege Difala i Vitijus. Sva trojica imaju ogromno iskustvo, a prošle sezone dijelili su pravdu i na Fajnal-foru Evrolige.