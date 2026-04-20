Zvezda protiv Partizana ostala bez centra za Barselonu? "Da, zato nije igrao"

Crvenu zvezdu brine povreda Semija Odželeja dan uoči meča protiv Barselone u plej-inu Evrolige

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Trener Crvene zvezde Saša Obradović otkrio je da se centar crveno-bijelih Semi Odželej povrijedio na početku večitog derbija u ABA ligi i da zbog toga nije igrao poslije početnih pet minuta.

"Semi je juče pao na kuk na koji je već padao u Blaugrani protiv Barselone i sada ćemo da vidimo njegovo stanje", rekao je Obradović na treningu pred put u Španiju.

"On ima jako veliku želju da igra i siguran sam da će biti u timu", optimističan je šef struke crveno-bijelih.

Da li se zbog te povrede nije vraćao u igru protiv Partizana? "Da, da", kazao je Obradović.

Zvezda u utorak igra utakmicu plej-ina protiv Barselone od 20.45 i pobednik će otići u utakmicu protiv poraženog iz susreta PAO - Monako (petak), dok će poraženi završiti evroligašku sezonu.

U kakvom je stanju Bolomboj?

Izvor: MN PRESS

Da li će Zvezda moći da računa na centra Džoela Bolomboja, koji se povrijedio prošlog četvrtka na gostovanju Realu?

"Bolomboj ide sa nama", kratko je rekao Obradović.

Da li će Mekintajer izdržati?

Izvor: MN PRESS

Da li će Mekintajer da izdrži da igra u utorak uveče, jer je u nedelju igrao 28 minuta protiv Partizana? Kako se on osjeća danas?

"Danas i sutra nije isto. Svaka utakmica protiv Partizana je uvijek moranje. Nije lako kalkulisati, iako je to možda bilo u glavi, jer svakako hoćeš da pobijediš. To može da te košta energije i emocije, na kraju krajeva. Međutim, ovo su utakmice koje ti određuju i status i sezonu. Ne smije da bude nikakvih izgovora"

Da li je razmišljao o radikalnom potezu pred derbi?

"Nije to pitanje za mene, ako je neko trebalo da reaguje, više je klub trebalo da reaguje, ali izdali su saopštenje i ta odluka da se nekako odloži utakmica nije bila ispoštovana. Morao si da je igraš"