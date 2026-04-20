"Igrači Zvezde stalno udaraju, umalo da izgubim živce": Bruno Fernando se jedva kontrolisao na derbiju

Centar Partizana Bruno Fernando ističe da mu je malo falilo da izgubi živce na derbiju protiv Crvene zvezde.

Košarkaši Partizana nastavili su sa dobrim partijama, a u derbiju ABa lige savladali su Crvenu zvezdu (81:74) protiv koje igraju odlično u posljednje vrijeme. U timu Đoana Penjaroje važnu ulogu imao je snažni centar Bruno Fernando, koji je meč završio sa 11 poena i šest skokova. On je nakon meča iznio veoma zanimljivo mišljenje o načinu na koji se u regionu igra košarka.

Centru Partizana koji je meč završio sa četiri napravljena i četiri iznuđena faula nije se svideo način na koji se utakmica odvijala - košarkaši Crvene zvezde su ga stalno udarali i hvatali za ruke, zbog čega je bio na ivici da izgubi živce, a on je dosuđivanjem faulova kažnjavan i za manje.

"Iznervirao sam se sada kada sam vidio klip iako ste stavili lijepu muziku", rekao je Bruno Fernando za "Mozzart Sport" i odmah dodao: "Zato što stalno udaraju i hvataju ljude za ruke. Imam osjećaj da kada ja to radim, sudije sviraju odmah faul, a kada oni to rade - prođu nekažnjeno. I to baš mrzim".

Snažni košarkaš Partizana ne vidi razliku u tretmanu između sudija u Evroligi i ABA ligi, on ističe da nije problem u njima već u načinu na koji se košarka igra. Smatra da i crno-bijeli to povremeno rade, a kada već dođe do udaraca u vatrenoj atmosferi, njega savladaju emocije!

"Isto mi je. Ne mislim da su problem sudije, već način na koji se igra. Stalno mašu rukama, udaraju laktovima. Naravno, ne rade to samo oni - svi to rade, i mi takođe. Ali emocije preovladaju kod mene u ovakvim utakmicama pred našim navijačima", rekao je centar Partizana.

Bruno Fernando ističe da bi mogao da ima veću zaštitu sudija. Protivnici njega često udaraju i arbitri to ne sankcionišu, dok sa druge strane njemu sviraju faulove čak i kada podigne ruke i dokaže da ne radi ništa protiv pravila. Ipak, navikava se i na takve stvari u srpskoj košarci.

"Trudim se da ostanem miran, posebno u posljednje vrijeme pokušavam da ne igram na način na koji drugi igraju protiv mene. Stalno me udaraju, ali dobro... To je dio košarke, možda čak i znak poštovanja", rekao je Fernando i dodao: "Uspjevam uglavnom, ali večeras sam bio baš blizu da izgubim živce. Svirali su mi faul koji nije imao nikakvog smisla - držao sam ruke visoko iznad glave da sudija vidi da ne radim ništa, ali opet nije pomoglo. Nije to loš način igre, samo je teško ostati ravnodušan. Emocije su jake u ovakvim mečevima. Svjestan sam tradicije i kulture vječitog derbija u Srbiji, navikao sam se".